José Jerí fue implicado en una denuncia por presunta violación sexual. (Foto: Congreso)
José Jerí fue implicado en una denuncia por presunta violación sexual. (Foto: Congreso)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Fiscalía Suprema de Familia ordenó el archivo del caso contra por presunta violación sexual.

De esta manera el Ministerio Público por dicho delito, en la modalidad de violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir.

Respecto del investigadoMarco Antonio Cardoza Hurtado, quien también fue denunciado por este caso, la Fiscalía Suprema de Familia dispuso que se remitan los presentes actuados a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta para que se avoque al conocimiento de la presente investigación y proceda conforme a sus atribuciones, informó RPP.

LEA TAMBIÉN: José Jerí pide a la comisión de Fiscalización que cite a presidente de EsSalud tras denuncia

Según la denunciante, fue víctima de dicha agresión sexual mientras se encontraba en estado de inconsciencia el 29 de diciembre de 2024. En su testimonio, señala como sospechosos a un pariente cercano y al congresista José Jerí.

El abuso, según reportó se habría originado en Canta, al norte de Lima: dentro de un inmueble del parlamentario Jerí Ore.

Desde entonces, el congresista, negó las acusaciones y expresó que recibió la denuncia “con sorpresa y pesar”.

Tomás Aladino Gávez Villegas, quien preside la Fiscalía Suprema de Familia, fue el encargado de archivar la denuncia por violación sexual contra José Jerí. Foto: Joel Alonzo / @photo.gec
Tomás Aladino Gávez Villegas, quien preside la Fiscalía Suprema de Familia, fue el encargado de archivar la denuncia por violación sexual contra José Jerí. Foto: Joel Alonzo / @photo.gec

¿Quién archivó el caso contra José Jerí?

Tomás Aladino Gávez Villegas, quien preside la Fiscalía Suprema de Familia, fue el encargado de archivar la denuncia por violación sexual contra José Jerí.

En abril de 2021, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió por unanimidad destituir al fiscal supremo Tomás Gálvez, al determinar que había cometido una falta “muy grave” en relación con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, además de haber realizado actos incompatibles con su cargo.

La JNJ concluyó que Gálvez Villegas era responsable de cuatro imputaciones. La decisión fue respaldada por los magistrados Inés Tello, María Zavala, Guillermo Thomberry, Imelda Tumialán, Aldo Vásquez y Antonio de la Haza.

Además, fue eximido de un cargo y se estableció que otro carecía de sustento. Las conductas por las que fue sancionado se relacionan con la vulneración de la autonomía del Poder Judicial y del .

Uno de los hechos cuestionados fue su intervención ante la Sala Suprema, entonces presidida por el exjuez , a quien le pidió revisar el caso del rondero Segundo Nemecio Villalobos, acción que podría constituir tráfico de influencias.

LEA TAMBIÉN: José Jerí sobre declaraciones de Petro en torno a la isla Chinería: “Considero que está delirando”

Sin embargo, este año el resolvió restituir a Tomás Aladino Gálvez Villegas en su puesto de fiscal supremo titular, luego de declarar fundada la demanda de amparo que presentó contra la sanción disciplinaria impuesta por la .

En su fallo, el TC anuló el procedimiento iniciado contra Gálvez en febrero de 2020, así como todas las resoluciones emitidas durante dicho proceso.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso: Flavio Cruz asume presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Congreso: citan al canciller Schialer para este lunes 18 por caso de la isla Chinería
Congreso remueve a Yessenia Lozano como jefa del Centro de Modalidades Formativas
Comisiones en el Congreso: ¿Quiénes presidirán las de Transportes, Salud, Producción y Trabajo?  

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.