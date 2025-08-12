Comisiones en el Congreso: ¿Quiénes presidirán las de Transportes, Salud, Producción y Trabajo?  (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
La para el periodo 2025-2026 en el iniciaron sus respectivas instalaciones, donde también se llevará a cabo los actos de elección de mesas directivas, las cuales estarán compuestas, cada una, por un presidente, un vicepresidente y un secretario.

Según el artículo 36 del , el acto de elección será convocado y presidido por el integrante de mayor edad. En caso de ausencia o impedimento, esta función será asumida por el miembro que le siga en edad, y así sucesivamente con los demás integrantes.

Comisión de Transportes y Comunicaciones

eligió, por unanimidad, como su presidente al congresista Juan Carlos Mori Celis, de la bancada de Acción Popular. En la mesa directiva estará Lady Camones Soriano, de la bancada Alianza para el Progreso, como vicepresidenta y Karol Paredes, de Avanza País, como secretaria.

Mori Celis, tras ser , indicó que se tomarán decisiones para garantizar la seguridad de la ciudadanía, así como reducir brechas en conectividad.

Comisión de Salud

Por su parte, la del Congreso se instaló, aunque de manera semipresencial, y eligió como presidenta a la congresista Magaly Ruiz Rodríguez, de la bancada Alianza para el Progreso. La mesa estará integrada por Kelly Portalatino, de Perú Libre, como vicepresidente y Luis Picón, de Podemos Perú, como secretario.

Tras ser elegida, indicó que se presentará un plan de trabajo ambicioso y realista enfocado en romper barreras sociales, impulsando proyectos de ley que mejoren la calidad de vida de los sectores más vulnerables del país.

Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas

En tanto, el congresista Raúl Huamán Coronado, de la bancada de Fuerza Popular, fue elegido como . La mesa directiva la conforma el legislador José Pazo Nunura, de Somos Perú, como vicepresidente y como secretaria a Nelzi Heindinger Balleteros de Alianza para el Porgreso.

se comprometió a realizar un trabajo en el que se tendrá en cuenta las opiniones técnicas y ejecutables. A su vez, Pazo Nunura se mostró a favor y coincidió con sus compañeros de comisión en que el Estado mejore la infraestructura pesquera en el país.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Finalmente, la eligió al congresista Alex Paredes Gonzales, de la bancada Somos Perú, como su presidente para el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026. Lo acompañarán en la vicepresidencia Segundo Quiroz, de Alianza para el Progreso y la legisladora Isabel Cortez Aguirre, de Podemos Perú, como secretaria.

Alex Paredes precisó que lse darán a conocer en el plan laboral que se debatirá y aprobará en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria.

Según el artículo 36 del Reglamento del Congreso, el acto de elección será convocado y presidido por el integrante de mayor edad. En caso de ausencia o impedimento, esta función será asumida por el miembro que le siga en edad. Foto: Andina.
