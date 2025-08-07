Docentes recibirían aguinaldos similares a su salario mensual con nueva iniciativa presentada por Podemos Perú al Congreso. Foto: Andina
Docentes recibirían aguinaldos similares a su salario mensual con nueva iniciativa presentada por Podemos Perú al Congreso. Foto: Andina
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La bancada presentó un proyecto de ley que dispone el incremento para la entrega de aguinaldos por Fiestas Patrias, Navidad y bonificación de escolaridad a los

El documento (PL N° 12040/2025-CR) plantea que la bonificación para los profesores —sean nombrados o contratados— sea similar al ingreso mensual de la primera escala de la Carrera Pública Magisterial.

El congresista Edgar Tello argumenta que se debe mejorar las condiciones económicas de los , y se entregaría dicho aguinaldo en una sola armada en los meses de julio, marzo y diciembre, conforme el calendario fiscal.

Podemos plantea mejora remunerativa económica para docentes de la educación pública. Foto: difusión
Podemos plantea mejora remunerativa económica para docentes de la educación pública. Foto: difusión

Dicho aguinaldo no estará sujeto a descuentos, e implicaría un incremento de S/ 300 a S/ 3,500 —para los que tienen una jornada de 30 horas semanales— o S/ 4,400 —40 horas semanales—.

“A diferencia de otros regímenes que gozan de bonificaciones equivalentes a su remuneración íntegra o escalonada, los docentes perciben montos menores, lo que evidencia una desigualdad en el trato remunerativo frente a otros servidores públicos, a pesar de la naturaleza estratégica de su función”, sostiene Tello en su exposición de motivos.

De prosperar, el se financiaría con los presupuestos del Ministerio de Educación y Gobiernos Regionales sin demandar adicionales al Tesoro Público.

