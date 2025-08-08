La congresista Diana Gonzales, de la bancada de Avanza País, alertó sobre los peligros en la Comisión de Energía y Minas de esta nueva legislatura debido a que su presidencia, liderada por la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, según mencionó, han mostrado apoyo a la minería informal.

En diálogo en el programa Cuentas Claras de Canal N, la legisladora, quien continuará en vicepresidenta de esta comisión, comenta que la posición de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo complicaría la labor en el proceso la formalización minera.

“Preocupa, sí, que la comisión caiga en manos de una bancada como la que lidera el congresista Roberto Sánchez, quien ya conocemos la posición que ha tenido últimamente en la Comisión de Energía y Minas respecto a la formalización minera”, mencionó.

“El congresista Roberto Sánchez, el año pasado, ya en sesiones extraordinarias incluso, presentó un proyecto de ley para la inclusión de estos más de 50 mil registros que ya habían concluido la formalización minera. Aquí no podemos hablar de excluidos como se ha intentado presentar el tema, sino que la formalización minera terminó el 30 de junio, como indicaba la norma del Congreso”, precisó.

Asimismo, la parlamentaria precisó que tendrá una posición firme con respecto a las presiones que se podrían generar en el proceso de formulación de una normativa de formalización minera.

“Va a ser muy difícil. No vamos a dudar de esa dificultad y como lo repito, no es solo la presidencia, sino la secretaría que firma los dictámenes. En mi caso, estoy en la vicepresidencia y me voy a mantener una posición firme. Yo he debatido muchas veces contra todas las personas que apoyaban el dictamen, en ese momento de Paul Gutiérrez, y no me sorprendería que esta nueva presidencia mantenga esa misma línea”, puntualizó.

Cabe recordar que se acordó que la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo tenga la conducción de la Comisión de Energía y Minas, lo que llamó fuertemente la atención.

El legislador de dicho grupo parlamentario, Roberto Sánchez, presentó un proyecto de ley para ampliar nuevamente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026.

Además, busca incluir en el proceso de formalización a más de 50 mil mineros que tienen el registro suspendido.