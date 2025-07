Si bien la gestión de Eduardo Salhuana, que en unos días llega a su fin, le dio prioridad a diversos dictámenes importantes en materia de seguridad ciudadana y economía, no pudo resolver otros temas coyunturales o vitales, pese a la urgencia y las implicancias que traerían.

LEA TAMBIÉN: Renovación Popular apoya que José Cueto presida Mesa Directiva del Congreso, votarán en bloque

En esta nota, repasaremos los 10 temas más importantes que quedaron pendientes de la legislatura anterior y que deberán ser resueltos por la nueva Mesa Directiva. Esto, a 9 meses de las elecciones generales de abril del 2026.

1. EL REINFO Y LA NUEVA LEY MAPE

Sin duda alguna, el tema de la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la nueva ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) será crucial en la siguiente legislatura, debido al conflicto social que estalló hace unas semanas y que ocasionó la muerte de dos personas y varios heridos.

A inicios de este mes, la Comisión de Energía y Minas, presidida por Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) intentó aprobar una nueva ley MAPE que brindada espacios para la minería ilegal, lo que fue abiertamente criticado por el Ejecutivo. Finalmente, no se lograron los votos requeridos, por lo que el dictamen fue archivado.

Con un nuevo presidente e integrantes, la comisión de Energía y Minas deberá revisar y aprobar en la próxima legislatura un nuevo texto sustitutorio, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y otros sectores involucrados.

2. IMPLEMENTACIÓN DE LA BICAMERALIDAD

La gestión de Salhuana inició el proceso de implementación de la bicameralidad. Para dicho fin, creó una Unidad Ejecutora para la Bicameralidad (UEB), a fin de que se encargue de todas las acciones logísticas, de distribución de personal, entre otras medidas.

Pese a que aseguró que no ocasionaría mayores gastos, esta nueva oficina del Parlamento tiene un presupuesto de más de S/ 99 millones y sus principales funcionarios ganan entre S/ 18,000 y S/ 20,000 mensuales, superando incluso la remuneración de un congresista, según reveló Cuarto Poder.

Si bien desde la Mesa Directiva recalcaron que todo el gasto que vienen realizando la UEB proviene del presupuesto actual que tiene la institución y no con dinero adicional, la nueva administración deberá decidir si realizan algunos ajustes a este organismo para evitar un despilfarro mayor de dinero o simplemente lo cierran.

3. LAS 12 LEYES QUE BUSCAN DEROGAR EL AUMENTO DE SUELDO DE BOLUARTE

A inicios de este mes, el Consejo de Ministros aprobó el aumento de sueldo de Boluarte, quien pasará de ganar S/16,000 a S/ 35,568 mensuales; es decir, su salario sufrió un incremento de casi 120%.

Ante las críticas y la indignación que originó esta noticia, en el Congreso se presentaron 12 proyectos de ley que buscan derogar el aumento de sueldo de la mandataria, quien justificó dicha decisión al sostener que “solo están cumpliendo con la ley SERVIR”.

Las iniciativas deberán ser evaluadas en las comisiones de Constitución, Economía y Presupuesto. Luego de ello, deberán ser aprobadas en el Pleno del Congreso.

La presidenta Dina Boluarte es cuestionada tras aprobarse su aumento de sueldo. (Foto: Presidencia)

4. LAS DENUNCIAS CONTRA DELIA ESPINOZA

A inicios de este mes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia constitucional que impulsa la bancada de Renovación Popular contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en la que se recomienda su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por el plazo de 10 años. La denuncia incluye a otros tres fiscales supremos.

Esto, por no cumplir con la reposición de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, ordenado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Ahora, la denuncia será evaluada en la Comisión Permanente, que deberá fijar el plazo de la investigación. El grupo de trabajo también admitió a trámite otra denuncia contra Espinoza por el presunto delito de cohecho activo específico. Se la acusa de archivar una investigación contra el fiscal supremo Pablo Sánchez a cambio de su voto en su propia elección como titular del Ministerio Público.

LEA TAMBIÉN: Jorge Montoya: Honor y Democracia autorizó a José Cueto para que sea candidato a la Mesa Directiva

5. LA SEGUNDA VOTACIÓN DE LA LEY QUE RESTABLECE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA

Pese a los diversos cuestionamientos, el Pleno del Congreso aprobó el mes pasado el dictamen de reforma constitucional del artículo 93 de la Carta Magna para restablecer la inmunidad parlamentaria.

Al tratarse de una reforma constitucional, la propuesta será objeto de debate y de una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria; es decir, a partir de agosto.

A pedido de diversos congresistas, se introdujeron precisiones en el dictamen, como la aclaración de que la inmunidad no se aplicará para delitos cometidos antes de la elección de los diputados y senadores. Además, se reemplazó el término “procesados” por “procesados penalmente”, a fin de delimitar claramente el alcance de esta prerrogativa.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite una denuncia contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Foto: Joel Alonzo/GEC

6. CASOS ‘COFRE PRESIDENCIAL’ Y ‘CIRUGÍAS’ Y LA VACANCIA DE BOLUARTE

Pese a no tener facultades del Pleno del Congreso, la Comisión de Fiscalización y Contraloría investigó los casos ‘Cofre presidencial’ y ‘Cirugías’, que involucra a Boluarte. En sus recomendaciones, plantearon la vacancia de la jefa de Estado por una permanente incapacidad moral.

Precisamente, el entonces titular del grupo de trabajo, Juan Burgos, empezó la recolección de firmas para presentar una moción de vacancia contra Boluarte. Hasta el mes pasado, el legislador de Podemos Perú ya llevaba reunido 20 rúbricas.

Se tiene previsto que el documento sea presentado en esta legislatura. Por el lado de las bancadas de izquierda anunciaron que la respaldarían; sin embargo, desde Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular y otros grupos aún no han sentado una posición.

LEA TAMBIÉN: Ventura critica a APP por su negativa a postular a la Mesa Directiva: “Se están volviendo un poco comodines"

7. LA COMISIÓN QUE EVALÚA LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

A fines de marzo de este año, la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria encargada de estudiar y presentar, en un plazo máximo de 90 días, una propuesta de reforma integral del Sistema de Administración de Justicia en el país se instaló bajo la presidencia de Maricarmen Alva.

A lo largo de estos meses, el grupo de trabajo no solo recibió las opiniones técnicas de instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial, sino también realizó sesiones descentralizadas al interior del país para recoger las propuestas de los operadores de justicia de cada zona.

Se tiene previsto que el informe final de la comisión, que contiene la propuesta de reforma, sea debatido en el Pleno del Congreso en los primeros meses de esta nueva legislatura.

Juan Burgos viene recolectando firmas para presentar una moción de vacancia contra Dina Boluarte. (Foto: GEC)

8. REELECCIÓN DE ALCALDES Y GOBERNADORES

Tras una serie de idas y vueltas, el Pleno del Congreso aprobó al cierre de la legislatura anterior la reconsideración de la votación del dictamen que restituye la reelección de alcaldes y gobernadores por un periodo adicional.

De esta manera, se busca evitar que la propuesta sea sometida a un referéndum, tal como se aprobó inicialmente, ante la falta de votos necesarios.

Si bien aún no se tiene una fecha exacta de la votación del dictamen en el Pleno, de todas maneras se realizará en esta nueva legislatura. Mientras tanto, bancadas como APP y Fuerza Popular vienen consiguiendo los consensos y votos necesarios (87) para su aprobación.

LEA TAMBIÉN: Congreso: Podemos Perú y Renovación Popular anuncian que no postularán a la Mesa Directiva

9. CONGRESISTAS EN CAMPAÑA DURANTE LA SEMANA DE REPRESENTACIÓN

En junio pasado, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó, por mayoría, el dictamen que permite a los legisladores realizar campaña política durante la semana de representación. Esto, en el marco de las próximas elecciones generales de abril del 2026.

Ante los cuestionamientos desde diversos sectores, se incluyó una precisión para evitar que los congresistas puedan hacer campaña durante los horarios de trabajo en comisiones y el Pleno, salvo soliciten licencia sin goce de haber.

Sin embargo, no se abordó el problema de fondo que trae consigo la norma: el que los legisladores puedan hacer campaña política en plena semana de representación. El texto sustitutorio deberá ser aprobado en el Pleno para que rija en los comicios venideros.

10. PROYECTO DE LEY QUE BUSCA EL RETIRO DE HASTA 4UIT DE LA AFP

A fines de mayo pasado, el vocero de la bancada de Podemos Perú, José Luna Gálvez, presentó un proyecto de ley que faculta un retiro extraordinario y voluntario de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) (equivalentes a S/21,400) de las cuentas individuales de los afiliados a las AFP, pese a que el Ministerio de Economía (MEF) y la SBS advirtieron sobre sus consecuencias.

Este es el proyecto de ley número 17 presentado ante el Parlamento para retirar los fondos de la AFP. La Comisión de Economía y Finanzas aún no tiene un predictamen para ser debatido en el Pleno, por lo que en esta legislatura se debería definir este tema.

A diferencia de las propuestas anteriores, este proyecto plantea declarar que si el afiliado desea acceder al retiro de hasta 4 UIT de sus cuentas individuales, no pierda la pensión mínima ni el financiamiento complementario del Estado, entre otros.

La Comisión de Economía del Congreso tiene en agenda varios proyectos de ley que buscan liberar el fondo de pensiones.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS DE LA PRÓXIMA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO?

En diálogo con Gestión, el exjefe del gabinete de asesores de la presidencia del Parlamento, Alejandro Rospigliosi, consideró que el principal reto que tendrá la próxima Mesa Directiva es tener una agenda legislativa de salida y tratar de dejar un legado.

“Los temas que has mencionado son muy importantes. Considero que tres temas son urgentes y deben ser priorizados: la minería informal, la reforma de justicia y la inseguridad ciudadana. También falta elaborar el reglamento de la Cámara de Diputados y Senadores, eso aún no se ha elaborado. Es urgente porque en abril del próximo año los vamos a elegir a senadores y diputados y no sabemos cómo van a interactuar las dos cámaras”, señaló.

En cuanto a lo que podría hacer el próximo presidente del Congreso, el abogado recordó que aquel legislador que asuma esa labor tiene que tener en claro que corre un riesgo importante a pocos meses de las elecciones, ya que la desaprobación que tiene la institución “le pasará factura”.

LEA TAMBIÉN: Las millonarias contrataciones de la Mesa Directiva para personal de confianza

“¿Por qué creen que Fuerza Popular y APP no quieren presidir el Congreso en este momento. Somos Perú, que está actualmente voceado para ese cargo, está asumiendo un riesgo político y electoral, pero veremos qué sucede", remarcó.

En ese sentido, advirtió que la nueva Mesa Directiva solo tendrá cinco meses para aprobar los temas que quedaron pendientes e impulsar normas que beneficien al país, al indicar que a partir de enero del próximo año “su poder decaerá”.

“Solo van a tener agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre para trabajar. A partir de enero hasta marzo comienza a decaer el poder de la Mesa Directiva, porque ni siquiera les harán caso, estando tan cerca las elecciones. En esas fechas los mismos trabajadores nombrados de la institución no contestarán los teléfonos, ni mucho menos los ministerios”, sostuvo Rospigliosi.

A partir de agosto del 2026, el Congreso de la República tendrá dos cámaras: Senado y Diputados. Foto: GEC.

“LA COYUNTURA ELECTORAL TENDRÁ UN IMPACTO EN LA CONDUCTA DEL CONGRESO”

Por su parte, el director de Vox Populi, Luis Benavente, consideró que la coyuntura electoral tendrá un impacto directo en la conducta del Congreso, por lo que dijo esperar que la nueva Mesa Directiva aborde todos estos temas pendientes y urgentes, como la nueva ley MAPE.

“Esperemos que la nueva Mesa Directiva aborde esta problemática y que tenga una agenda de prioridades que respondan a la necesidades del país y no a las necesidades de los actores políticos en medio del proceso electoral”, aseveró, tras precisar que actualmente hay un “vacío de liderazgo” en la institución.

Tras insistir en que la situación política del país va a seguir siendo delicada e inestable, recordó que actualmente hay demandas por atender y la única manera de resolverlas es enfrentar los problemas.

Frente a este escenario, el analista político dijo que la principal tarea de la nueva administración del Parlamento es recuperar el prestigio y la aceptación popular, aunque reconoció que será difícil.

“Institucionalmente el Congreso no ha dado un paso adelante, sigue estancado. Mas allá de aspectos positivos y negativos, la conclusión global es que el Parlamento no está cumpliendo su rol, no goza de confianza ante los ciudadanos y está de espalda a la realidad”, cuestionó

En cuanto a la posibilidad de que Somos Perú lidere la próxima Mesa Directiva, Benavente indicó que lo ideal es que dicha bancada “busque un equilibrio político dentro del Congreso” y que trate de ser independiente frente a Fuerza Popular y APP.