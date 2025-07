A una semana para la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso, las bancadas vienen finalizando sus reuniones con miras presentar una candidatura en conjunto.

Tal es el caso de Somos Perú, que contaría con el apoyo del denominado ‘Bloque Democrático’ para lanzar la candidatura de José Jerí a la presidencia del Congreso, pese a las investigaciones que afronta.

En diálogo con Canal N, el legislador ratificó que mantiene conversaciones con diversas bancadas de derecha, centro e izquierda para integrar una Mesa Directiva de consenso en el último año del periodo unicameral.

Añadió que cada grupo parlamentario propondrá a sus candidatos según sus estatutos internos, por lo que consideró que el proceso “no debe centrarse en cuestionamientos personales, sino en las propuestas para el Parlamento”.

“Con prudencia y moderación, esperamos construir una Mesa Directiva que garantice estabilidad y permita a la ciudadanía elegir bien a sus próximas autoridades”, indicó esta mañana.

NO DESCARTA A WALDEMAR CERRÓN EN LA LISTA

Si bien precisó que aún no hay nada definitivo en los nombres que integrarán su lista a la Mesa Directiva, no descartó que el actual segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, la integre.

Esto, a pesar de los cuestionamientos hacia el legislador de Perú Libre, quien ya ocupó la segunda vicepresidencia de la institución en dos periodos (2023-2024 y 2024-2025).

Jerí recalcó que esa decisión debe quedar en manos de Perú Libre, por lo que consideró que todos debemos respetar su autonomía.

“Es un tema que Perú Libre debe definir. Soy muy respetuoso de la institucionalidad de cada bancada y no puedo intervenir y decir ‘oye, no me pongas a esa persona u otra’. Hay un procedimiento democrático internos y Somos Perú siempre ha sido respetuoso de eso", señaló.

“Si la propuesta finalmente decanta en él, es un respaldo de su bancada y partido y nosotros, en ese consenso, diremos estas son las opciones que tenemos, ahora si formalmente juntémonos y vayamos con el diálogo realizado”, añadió.

En ese sentido, rechazó toda imposición y reiteró que debe primar la institucionalidad y el procedimiento democrático.

DICE QUE AFRONTARÁ DENUNCIAS EN SU CONTRA

En otro momento, reconoció que cualquier postulación será objeto de cuestionamientos públicos; sin embargo, consideró que este procesos debe enfocarse en la capacidad de cada candidato para liderar el Congreso.

Tras reconocer que tiene denuncias abiertas en la Fiscalía, remarcó que afrontará cualquier otro cuestionamiento que pueda surgir con la finalidad de afectarlo en su carrera de llegar al máximo sillón del Parlamento.

“Sí, han ingresado varias denuncias y seguramente ingresarán más denuncias, bueno, las afrontaré como toca afrontarlo. He afrontado lo más difícil, cualquier cosa la puedo superar con la gracia de dios”, sostuvo.

Cabe recordar que Jerí no solo afronta una investigación en el Ministerio Público por una presunta violación sexual en agravio de una señorita, sino también fue denunciado por un presunto caso de enriquecimiento ilícito, al detectarse un incremento patrimonial que pasó de S/97,000 a más de S/1′000,000 en pocos años.