Hoy se tenía previsto la votación del pedido para iniciar una investigación preliminar contra el congresista de Somos Perú, José Jerí, denunciado por una presunta violación sexual a fines del año pasado; sin embargo, la falta de quórum de los integrantes de la comisión de Ética frustró que el tema sea revisado.

Poco después de las 10:00 a.m., el titular de dicho grupo de trabajo, Álex Paredes, solicitó el registro de la asistencia de los congresistas. Además del legislador del Bloque Magisterial, solo atendieron el llamado Elvis Vergara (Acción Popular), Diego Bazán, Esdras Medina (Renovación Popular) Jorge Marticorena (APP) y Margot Palacios (No agrupada).

LEA TAMBIÉN: Somos Perú suspendió a José Jerí Ore por denuncia de presunta agresión sexual

Entre los ausentes figuran Nelcy Heidinger, secretaria de la comisión, Rosangella Barbarán, Héctor Ventura, Auristela Obando (Fuerza Popular) y Kelly Portalatino (Perú Libre).

En tanto, María Taipe (Perú Libre), Kira Alcarraz (Podemos Perú) y Cruz Zeta (Fuerza Popular) pidieron las licencias respectivas.

De los 14 miembros del grupo de Ética, se necesita la presencia de, al menos, siete legisladores para que haya el quórum respectivo; sin embargo, solo seis marcaron asistencia, por lo que Paredes decidió levantar la sesión.

También se tenía previsto realizar la votación para reconsiderar la propuesta de sanción de 120 días de suspensión contra el legislador Raúl Doroteo, que tampoco pudo verse.

¿De qué se le acusa a José Jerí?

A inicios de este mes, Jerí se pronunció públicamente tras la investigación que se le abrió por un caso de presunta violación sexual ocurrido el sábado 29 de diciembre del 2024, durante una reunión de fin de año en la que participó con amigos y conocidos.

“Nunca entré en esa habitación, cuando las personas estaban ahí. La persona que colocó mi polo sin mangas en el cuarto, no lo hizo con buena intensión”, señaló.

Aseguró que colaborará con las investigaciones e insistió que nunca se vio involucrado en situaciones de este tipo.

“Yo no he sido la persona que ha cometido ese acto. Los elementos que pueda aportar y que los testigos aportarán en su momentos, y las mismas declaraciones de la denunciante tendrán una lógica y un pronunciamiento en el cual se van a comprobar, tanto por prueba biológica, por declaración de testigos y otros elementos, que mi persona no ha sido”, aseveró.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.