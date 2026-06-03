Migraciones anunció que entregará una gran cantidad de pasaportes. (Foto: Andina)
Migraciones anunció que entregará una gran cantidad de pasaportes. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Los usuarios que deseen tramitar su pasaporte electrónico no requieren presentar formularios, fotocopias, fotografías físicas ni portar lapiceros, mucho menos recurrir a terceras personas, quienes podrían poner en riesgo su información personal, informó la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Para obtener el pasaporte, los usuarios únicamente deben efectuar el pago de la tasa correspondiente de S/ 120.90 en el Banco de la Nación, a través de la plataforma Pagalo.pe o directamente en las oficinas de Migraciones donde se brinda el servicio mediante Yape y POS. No se requieren pagos adicionales de ningún tipo.

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Pasaporte. (Foto: GEC)
Pasaporte. (Foto: GEC)

Asimismo, Migraciones recomendó no dejarse engañar por personas que aseguran contar con contactos dentro de la institución para agilizar trámites o brindar atención preferencial. Todos los procedimientos se realizan de manera transparente y conforme a los protocolos establecidos.

El superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, exhortó a la ciudadanía a no dejarse sorprender por personas inescrupulosas que ofrecen formularios falsos o pretenden vender turnos en las colas, e invocó a denunciar de inmediato estos hechos ante el personal de la entidad para que se adopten las acciones correspondientes. “Los trámites son completamente gratuitos y no requieren intermediarios; no se dejen engañar”, enfatizó.

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Asimismo, señaló que, ante cualquier intento de estafa, los usuarios deben comunicarlo de inmediato.

El trámite de emisión de pasaporte electrónico es completamente digital y durante el proceso de enrolamiento se realiza la captura de los datos biométricos, fotografías y firma digital sin necesidad de presentar documentos físicos adicionales.

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