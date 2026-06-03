Los usuarios que deseen tramitar su pasaporte electrónico no requieren presentar formularios, fotocopias, fotografías físicas ni portar lapiceros, mucho menos recurrir a terceras personas, quienes podrían poner en riesgo su información personal, informó la Superintendencia Nacional de Migraciones.

La entidad exhortó a la ciudadanía a no caer en las mafias de tramitadores que solicitan pagos adicionales a cambio de supuestas facilidades para obtener el documento de viaje y que suelen ubicarse en los alrededores de las sedes de Breña y del Jockey Plaza.

Para obtener el pasaporte, los usuarios únicamente deben efectuar el pago de la tasa correspondiente de S/ 120.90 en el Banco de la Nación, a través de la plataforma Pagalo.pe o directamente en las oficinas de Migraciones donde se brinda el servicio mediante Yape y POS. No se requieren pagos adicionales de ningún tipo.

Pasaporte. (Foto: GEC)

Asimismo, Migraciones recomendó no dejarse engañar por personas que aseguran contar con contactos dentro de la institución para agilizar trámites o brindar atención preferencial. Todos los procedimientos se realizan de manera transparente y conforme a los protocolos establecidos.

El superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, exhortó a la ciudadanía a no dejarse sorprender por personas inescrupulosas que ofrecen formularios falsos o pretenden vender turnos en las colas, e invocó a denunciar de inmediato estos hechos ante el personal de la entidad para que se adopten las acciones correspondientes. “Los trámites son completamente gratuitos y no requieren intermediarios; no se dejen engañar”, enfatizó.

Asimismo, señaló que, ante cualquier intento de estafa, los usuarios deben comunicarlo de inmediato.

El trámite de emisión de pasaporte electrónico es completamente digital y durante el proceso de enrolamiento se realiza la captura de los datos biométricos, fotografías y firma digital sin necesidad de presentar documentos físicos adicionales.