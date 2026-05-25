La Superintendencia Nacional de Migraciones aclaró que el nuevo sistema de atención sin cita previa para la emisión del pasaporte electrónico todavía no ha iniciado su funcionamiento y anunció que la fecha oficial de implementación se comunicará durante la presente semana.

A través de un comunicado, la entidad precisó que actualmente continúa realizando los ajustes finales al sistema y a los procesos de atención con el objetivo de garantizar que el servicio se brinde de manera eficiente, ordenada y en beneficio de la ciudadanía.

Migraciones recordó que la semana pasada informó sobre la futura puesta en marcha de este nuevo mecanismo de atención, el cual permitirá tramitar el pasaporte electrónico sin necesidad de reservar una cita previa.

📣#COMUNICADO | La Superintendencia Nacional de Migraciones informa lo siguiente: pic.twitter.com/HztngMm5Np — Migraciones Perú (@MigracionesPe) May 25, 2026

En ese sentido, indicó que en los próximos días dará a conocer la fecha exacta en que comenzará a operar este servicio en todas sus sedes a nivel nacional.

La institución exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de sus canales oficiales para evitar confusiones o la difusión de información inexacta sobre el inicio del nuevo sistema.

La implementación de esta modalidad busca facilitar el acceso al trámite del pasaporte electrónico y reducir las dificultades que enfrentan actualmente miles de ciudadanos para conseguir una cita.

Juan Alvarado Gómez, superintendente de Migraciones, explicó a la agencia Andina que el cambio busca eliminar las barreras generadas por el sistema de citas en línea, implementado tras la pandemia, el cual terminó favoreciendo a redes de tramitadores ilegales que captaban citas y cobraban dinero para agilizar la entrega de pasaportes.