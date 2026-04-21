El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, ha sido citado por la Fiscalía Anticorrupción para que entregue voluntariamente información sobre la investigación por presuntas irregularidades en las Elecciones 2026, realizadas el 12 de abril.

De acuerdo con un documento fiscal, Corvetto entregará su pasaporte y proporcionará información, luego de que el funcionario envió un escrito al Ministerio Público proponiendo el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.

La citación esta programada en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, el martes 21 de abril a las 4 de la tarde.

Cabe precisar que aún no se ha definido una nueva fecha para la declaración de Corvetto como testigo en la misma carpeta fiscal, diligencia que estaba prevista para el viernes pasado, pero fue reprograma a solicitud del propio funcionario.

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La Procuraduría Anticorrupción solicitó a la Fiscalía que se incluya a Piero Corvetto como investigado en el caso relacionado con la contratación de la empresa Gálaga, encargada en la distribución del material electoral para los comicios.