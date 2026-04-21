Fiscalía Anticorrupción cita a Piero Corvetto para que entregue su pasaporte. Foto: GEC
Fiscalía Anticorrupción cita a Piero Corvetto para que entregue su pasaporte. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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, realizadas el 12 de abril.

De acuerdo con un documento fiscal,

La citación esta programada en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, el martes 21 de abril a las 4 de la tarde.

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, diligencia que estaba prevista para el viernes pasado, pero fue reprograma a solicitud del propio funcionario.

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La Procuraduría Anticorrupción solicitó a la Fiscalía que se incluya a Piero Corvetto como investigado en el caso relacionado con la contratación de la empresa Gálaga, encargada en la distribución del material electoral para los comicios.

La citación esta programada en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, el martes 21 de abril a las 4 de la tarde. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
La citación esta programada en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, el martes 21 de abril a las 4 de la tarde. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

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