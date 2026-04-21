El empresario Samuel Dyer Ampudia envió una carta a Rafael López Aliaga, en respuesta a las declaraciones hechas por el candidato presencial el 19 de abril de 2026, donde lo vinculó con el despliegue de personeros a favor de una candidatura presidencial.

Durante un plantón realizado en Campo de Marte, López Aliaga afirmó que Dyer habría destinado “millones de dólares” para organizar un “ejército de personeros”, habría puesto a un familiar a cargo de esa estructura y calificó estos hechos como una “trafa” o “secuestro del Perú”.

Dyer Ampudia sostuvo que estas afirmaciones no tienen sustento, ni documental ni legal, y negó haber financiado dichas actividades o haber organizado alguna estructura o haber designado familiares para ese fin.

Además, remarcó que no existe evidencia que acredite la supuesta inversión de millones de dólares ni su participación en los hechos señalados.

“No he financiado personeros, no he destinado recursos para dicho fin, no he organizado ninguna estructura vinculada a ello, no he designado a familiar alguno para participar o dirigir actividades de esa naturaleza y no he participado, directa o indirectamente, en los hechos que usted me atribuye”, señaló el empresario en el documento.

Frente a ello, Dyer exigió que López Aliaga se rectifique públicamente en un plazo máximo de 48 horas, la cual deberá realizarse en los mismos espacios y con la misma relevancia que la intervención original.

“De no producirse dicha rectificación, me reservo el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan en defensa de mi honor, reputación y demás derechos”, acotó.

La carta concluye con su firma y con un link a noticias sobre la intervención de López Aliaga que se adjuntan como sustento del reclamo.