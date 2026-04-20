"La confianza pública en la democracia no admite improvisaciones ni negligencias", indican desde los Altos mandos de las Fuerzas Armadas- Foto: Hugo Alejos / AFP
"La confianza pública en la democracia no admite improvisaciones ni negligencias", indican desde los Altos mandos de las Fuerzas Armadas- Foto: Hugo Alejos / AFP
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Redacción Gestión
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Altos mandos de las Fuerzas Armadas del Perú instaron al Poder Ejecutivo, la Fiscalía de la Nación y

A través de un comunicado, recordaron que los retrasos en la instalación de mesas impidieron que miles de ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera oportuna; sumado a que elevaron el ausentismo porque “muchos electores desistieron de hacerlo luego de las dificultades generadas”.

Criticaron también las fallas en la cadena de custodia del material electoral y en el sistema STAE, así como las demoras injustificadas,

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“La confianza pública en la democracia no admite improvisaciones ni negligencias. Los organismos responsables no estuvieron a la altura de sus funciones, tal como lo ha reconocido públicamente el presidente del JNE, quien incluso señaló que el jefe de la ONPE faltó a la verdad en sus comunicados”, indicaron.

ONPE ha reconocido pérdida de material electoral. Foto: Andina
ONPE ha reconocido pérdida de material electoral. Foto: Andina

Por ello, y “sean reemplazadas por funcionarios idóneos”.

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Además, y garantías para el ejercicio del voto en próximas elecciones.

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