Altos mandos de las Fuerzas Armadas del Perú instaron al Poder Ejecutivo, la Fiscalía de la Nación y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a corregir los errores logísticos que empañaron las elecciones generales del pasado 12 de abril.

A través de un comunicado, recordaron que los retrasos en la instalación de mesas impidieron que miles de ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera oportuna; sumado a que elevaron el ausentismo porque “muchos electores desistieron de hacerlo luego de las dificultades generadas”.

Criticaron también las fallas en la cadena de custodia del material electoral y en el sistema STAE, así como las demoras injustificadas, sospechosa ralentización en la consolidación de resultados y las abiertas discrepancias entre los organismos electorales.

“La confianza pública en la democracia no admite improvisaciones ni negligencias. Los organismos responsables no estuvieron a la altura de sus funciones, tal como lo ha reconocido públicamente el presidente del JNE, quien incluso señaló que el jefe de la ONPE faltó a la verdad en sus comunicados”, indicaron.

ONPE ha reconocido pérdida de material electoral. Foto: Andina

Por ello, consideran que las actuales autoridades de la ONPE pongan sus cargos a disposición de la Junta Nacional de Justicia y “sean reemplazadas por funcionarios idóneos”.

Además, exhortaron a que las autoridades adopten medidas correctivas que aseguren la eficiencia operativa y garantías para el ejercicio del voto en próximas elecciones.