Jorge Nieto Montesinos, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, cuestionó a la ONPE por los errores que han cargado de incertidumbre la primera vuelta de las elecciones generales del 2026.
“La ONPE ha roto la legitimidad del proceso electoral”, mencionó a Exitosa.
Nieto señaló que los peruanos tenemos derecho a revisar lo que aconteció en los comicios debido a que “tenemos un sistema (electoral) desprestigiado”.
En esa línea, advirtió que si no se recupera la credibilidad institucional, “vamos a tener una segunda vuelta en condiciones pésimas”.
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A criterio de Jorge Nieto, se necesita una auditoría técnica para el conteo de votos con el fin superar los incidentes y brindar confianza a los ciudadanos.
Señaló que cuenta con un equipo técnico capacitado para dicha labor y pidió que las misiones internacionales respalden su propuesta.
Además, se refirió a Rafael López Aliaga y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a quienes pidió presentar pruebas del fraude electoral.
Resaltó que se necesitan evidencias claras del presunto fraude y no actuar “a empujones” —en referencia a las recientes declaraciones de López Aliaga y su narrativa del fraude—.
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“Ha habido una enorme cantidad de irregularidades. La ONPE no ha sabido enfrentar la situación y no ha tenido el esfuerzo para colocar información pertinente”, soslayó.