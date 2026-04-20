Jorge Nieto Montesinos, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, cuestionó a la ONPE por los errores que han cargado de incertidumbre la primera vuelta de las elecciones generales del 2026.

“La ONPE ha roto la legitimidad del proceso electoral”, mencionó a Exitosa.

Nieto señaló que los peruanos tenemos derecho a revisar lo que aconteció en los comicios debido a que “tenemos un sistema (electoral) desprestigiado”.

En esa línea, advirtió que si no se recupera la credibilidad institucional, “vamos a tener una segunda vuelta en condiciones pésimas”.

A criterio de Jorge Nieto, se necesita una auditoría técnica para el conteo de votos con el fin superar los incidentes y brindar confianza a los ciudadanos.

Señaló que cuenta con un equipo técnico capacitado para dicha labor y pidió que las misiones internacionales re​spalden su propuesta.

Además, se refirió a Rafael López Aliaga y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a quienes pidió presentar pruebas del fraude electoral.

Vista de los materiales electorales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del Perú siendo inspeccionados para su registro y almacenamiento. (Foto de Hugo Alejos / AFP).

Resaltó que se necesitan evidencias claras del presunto fraude y no actuar “a empujones” —en referencia a las recientes declaraciones de López Aliaga y su narrativa del fraude—.

“Ha habido una enorme cantidad de irregularidades. La ONPE no ha sabido enfrentar la situación y no ha tenido el esfuerzo para colocar información pertinente”, soslayó.