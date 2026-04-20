Jorge Nieto insiste en una auditoría técnica para el conteo de votos. Foto: Canal N
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Redacción Gestión
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, cuestionó a la ONPE por los errores que han cargado de incertidumbre la primera vuelta de las elecciones generales del 2026.

“La ONPE ha roto la legitimidad del proceso electoral”, mencionó a Exitosa.

Nieto señaló que los peruanos tenemos derecho a revisar lo que aconteció en los comicios debido a que “tenemos un sistema (electoral) desprestigiado”.

En esa línea, advirtió que si no se recupera la credibilidad institucional,

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A criterio de Jorge Nieto, se necesita una auditoría técnica para el conteo de votos con el fin superar los incidentes y brindar confianza a los ciudadanos.

Señaló que cuenta con un equipo técnico capacitado para dicha labor y pidió que las misiones internacionales re​spalden su propuesta.

Además, se refirió a a quienes pidió presentar pruebas del fraude electoral.

Vista de los materiales electorales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del Perú siendo inspeccionados para su registro y almacenamiento. (Foto de Hugo Alejos / AFP).
Vista de los materiales electorales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del Perú siendo inspeccionados para su registro y almacenamiento. (Foto de Hugo Alejos / AFP).

Resaltó que se necesitan evidencias claras del presunto fraude y no actuar “a empujones”

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“Ha habido una enorme cantidad de irregularidades. La ONPE no ha sabido enfrentar la situación y no ha tenido el esfuerzo para colocar información pertinente”, soslayó.

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