Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, expuso sus propuestas en el debate que organiza el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). ¿Qué cambios plantea el candidato?

Cabe destacar que Nieto no participó en la primera ronda del debate, enfocada en educación, innovación y tecnología.

La explicación fue presentada ante la opinión pública: “En este contexto, resulta preocupante que se haya dispuesto el cambio del flujo vehicular de sur a norte-cuando, por tratarse de un feriado largo, lo lógico es que el tránsito fluya en sentido norte a sur, generando congestión y retrasos significativos”, se pudo leer en un comunicado oficial.

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Zona rural bajo el foco

Tras la pregunta ciudadana, Nieto aseguró que, para resolver el problema de la conectividad, se requieren dos medidas: poner en pleno funcionamiento la red dorsal de fibra optima, ya que “hoy usamos solo el 7% u 8%” de la infraestructura; asimismo, comprar un satélite de comunicaciones.

Este último elemento cuesta más o menos, según indicó el candidato, US$ 300 millones. “Anualmente, gastamos US$ 50 millones o US$ 60 millones [en el Estado] en internet, solamente en 3 o 4 años hemos pagado el costo de un satélite de comunicación”, reflexionó.

Empleo: propuestas

Nieto recordó que en el Perú hay 4 millones de autoempleados y que los principales espacios promotores del empleo formal son la pequeña y microempresa y los sectores agrarios.

“Existe la ley para que el Estado le compre a las mypes el 40% de sus compras, pero no se aplica, ¿por qué? Porque tenemos un Estado lastrado por la corrupción”, sostuvo durante la ronda “Empleo, desarrollo y emprendimiento”.

También hizo alusión a la “deuda histórica que el Perú tiene con la sierra surandina”: “Tenemos compatriotas que viven en el siglo XVI y XVII”. Para llevar el desarrollo hacia esta parte del país propuso el plan Pachacútec, que consiste en proveer de energía eléctrica a las comunidades altoandinas, a través de la radiación solar; y en dotarles de agua, así como de proyectos de siembra y cosecha para duplicar su producción en el curso del año.

Con el objetivo de combatir la tasa de desempleo juvenil, que triplica la tasa de desempleo general del país, planteó incentivos tributarios, de tal manera que se les ofrezca un primer empleo a los jóvenes.

“Nuestros mercados ocupan un lugar fundamental en la vida cotidiana, necesitamos una ley para la modernización de los mercados en todo el Perú”, subrayó.

“A los autoempleados necesitamos liberarlos del yugo municipal para que accedan plenamente a la formalización” , añadió.

Como mensaje final, Nieto lanzó una pregunta: “¿Vamos a seguir gobernados por una coalición del mal o cambiamos de rumbo? Esa es la elección que debemos tomar”.

“He pedido que voten por mí, pero pido también que me den la mayoría del Congreso en la primera vuelta” , finalizó.