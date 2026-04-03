Imagen referencial de inversionistas en mercados financieros, elaborada con IA. Fuente: Chatgpt.
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

El Perú se encuentra a pocos días de las elecciones presidenciales, a realizarse en abril. Y con una posible segunda vuelta electoral, en junio. En esta coyuntura crece la incertidumbre sobre quién será el ganador y cuál será la política económica del próximo gobierno en el Perú.

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