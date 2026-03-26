El 2025, Petrotal destinó US$ 140 millones a los campos petroleros Bretaña (Lote 95 en Loreto) y Los Ángeles (Lote 131 en Huánuco y Ucayali), a pesar de la caída del precio del crudo. Hoy, en un escenario distinto, marcado por un fuerte incremento del precio del petróleo, el mayor productor de ese hidrocarburo en Perú, planea nuevas inversiones, especialmente en su campo de Loreto. ¿Qué proyectos prevé ejecutar?

En concreto, Petrotal contempla la perforación de nuevos pozos de desarrollo en la segunda mitad del año, con el objetivo de aumentar la producción del Lote 95, anunció el presidente y CEO de la empresa, Manolo Zúñiga.

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Para cumplir esa meta, la empresa evalúa ampliar la capacidad de gestión del agua en su campo de Loreto y ya ha avanzado en la contratación de una empresa especializada que se encargará de la perforación desde octubre próximo. “Nos preparamos para la siguiente fase de inversión en un contexto de menor producción y de alta volatilidad en los precios del petróleo", expresó el ejecutivo, quien enfatizó que, pese al reciente incremento del precio del crudo, la compañía mantiene como prioridad la reducción de costos operativos.

Producción de petróleo

En cuanto a resultados, Zúñiga recordó que Petrotal consolidó un nuevo año de crecimiento en 2025 con positivos indicadores operativos y financieros. La producción promedio alcanzó los 19,473 barriles de petróleo por día (bopd), mientras que las ventas promediaron 19,212 bopd.

Al 23 de marzo de 2026, la producción promedio se situó en aproximadamente 15,000 bopd, con el Campo Bretaña (Lote 95) aportando 14,550 bopd y el Campo Los Ángeles (Lote 131) 450 bopd. A pesar de las restricciones en la producción por la capacidad de reinyección de agua, el desarrollo de Bretaña se mantiene dentro de las proyecciones de la empresa , reflejando un manejo operativo consistente y planificado.

Operaciones de PetroTal en el Lote 95: la compañía evalúa ampliar la gestión de agua como parte de su próxima fase de inversión. Foto: PetroTal.

Los beneficios esperados para Loreto

Petrotal señaló que, el 18 de marzo pasado, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d) para el Proyecto de Desarrollo por la Ampliación del Campo Petrolero Bretaña (Lote 95), mediante la resolución 00036-2026-SENACE-PE/DEAR.

Raúl Farfán, vicepresidente de Sostenibilidad y QHSE de la empresa, destacó que esta aprobación es fundamental para ejecutar la perforación de pozos prevista para 2026.

“Este hito permitirá expandir nuestras operaciones y aumentar la producción, lo que se traducirá en mayores transferencias de canon petrolero para Loreto y en más aportes al Fondo Permanente para el Desarrollo del Distrito de Puinahua, beneficiando directamente a la población local”, indicó.

El proceso de aprobación comenzó en 2022 e incluyó tres rondas de talleres informativos, una audiencia pública y la atención de consultas de diversas entidades del Estado, organizaciones y comunidades locales.