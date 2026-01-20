El campo Bretaña es el principal activo de Petrotal y concentra las nuevas inversiones de perforación previstas para el cuarto trimestre de 2026. (Foto: Petrotal).
El campo Bretaña es el principal activo de Petrotal y concentra las nuevas inversiones de perforación previstas para el cuarto trimestre de 2026. (Foto: Petrotal).
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

. La iniciativa es parte de su estrategia para recuperar niveles de producción y reforzar la continuidad operativa de su principal activo.

El plan de inversiones fue aprobado por el Directorio de la compañía y se concentrará principalmente en la perforación de dos nuevos pozos de desarrollo durante el cuarto trimestre del año. De acuerdo con la empresa, este esfuerzo permitirá sentar las bases para recuperar una producción promedio de 20,000 barriles diarios en 2027.

, en un contexto de transición operativa tras los desafíos enfrentados durante el 2025.

Del total del presupuesto, US$ 45 millones se destinarán a perforación, movilización de plataformas e instalaciones necesarias para poner en operación los dos nuevos pozos de desarrollo en el campo Bretaña, considerado el principal activo de la compañía.

Petrotal proyecta una producción de entre 11,750 y 12,250 barriles diarios durante el 2026 como parte de su plan de recuperación operativa. (Foto: Petrotal).
Petrotal proyecta una producción de entre 11,750 y 12,250 barriles diarios durante el 2026 como parte de su plan de recuperación operativa. (Foto: Petrotal).
LEA TAMBIÉN: PetroTal mantiene producción por encima de los 21 mil barriles diarios en segundo trimestre

INVERSIONES PARA CONTINUIDAD OPERATIVA

El programa de inversiones de Petrotal también incluye proyectos esenciales para asegurar la continuidad de las operaciones en Bretaña, como mejoras en habitabilidad y seguridad, ejecución de obras de control de erosión —como el proyecto Lupuna— y , operado por Ucawa Energy con respaldo técnico de Petrotal.

La empresa indicó que este presupuesto forma parte de un proceso de transición orientado a recuperar productividad y reforzar su posición financiera, luego de un 2025 marcado por ajustes operativos.

Los aportes de Petrotal al Fondo 2.5 de Puinahua superaron los S/ 106 millones al cierre del 2025. (Foto: Petrotal).
Los aportes de Petrotal al Fondo 2.5 de Puinahua superaron los S/ 106 millones al cierre del 2025. (Foto: Petrotal).
LEA TAMBIÉN: PetroTal: Producción en Lote 95 crece 20% y se acerca a máximos históricos

APORTES AL FONDO 2.5 SUPERAN LOS S/ 106 MILLONES

Al cierre del 2025, los aportes de Petrotal al Fondo Permanente para el Desarrollo del Distrito de Puinahua (Fondo 2.5) superaron los S/ 106 millones. Estos recursos están destinados a financiar proyectos de desarrollo en beneficio de la población del distrito donde opera el campo Bretaña.

De ese total, más de S/ 35 millones ya fueron asignados a programas de apoyo social y becas para jóvenes de Puinahua que continúan estudios superiores. La administración del fondo está a cargo de una junta integrada por Perupetro, la Municipalidad de Puinahua y organizaciones locales.

TE PUEDE INTERESAR

PetroTal promedió 19,473 barriles diarios en 2025 y mantiene liderazgo en producción
Nuevo Lote 206 en Talara: Perupetro evalúa propuesta de su único postor. ¿Cuántos pozos se perforarán?
Estado recaudó US$1,077 millones por producción de hidrocarburos el 2025

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.