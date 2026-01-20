Petrotal -la principal petrolera con operaciones en Perú- aprobó un presupuesto de entre US$ 80 millones y US$ 90 millones para ejecutar nuevas perforaciones en el campo Bretaña del Lote 95, en Loreto, durante el 2026. La iniciativa es parte de su estrategia para recuperar niveles de producción y reforzar la continuidad operativa de su principal activo.
El plan de inversiones fue aprobado por el Directorio de la compañía y se concentrará principalmente en la perforación de dos nuevos pozos de desarrollo durante el cuarto trimestre del año. De acuerdo con la empresa, este esfuerzo permitirá sentar las bases para recuperar una producción promedio de 20,000 barriles diarios en 2027.
Para el 2026, Petrotal proyecta alcanzar una producción diaria de entre 11,750 y 12,250 barriles de petróleo (bopd), en un contexto de transición operativa tras los desafíos enfrentados durante el 2025.
Del total del presupuesto, US$ 45 millones se destinarán a perforación, movilización de plataformas e instalaciones necesarias para poner en operación los dos nuevos pozos de desarrollo en el campo Bretaña, considerado el principal activo de la compañía.
INVERSIONES PARA CONTINUIDAD OPERATIVA
El programa de inversiones de Petrotal también incluye proyectos esenciales para asegurar la continuidad de las operaciones en Bretaña, como mejoras en habitabilidad y seguridad, ejecución de obras de control de erosión —como el proyecto Lupuna— y mejoras en las instalaciones e infraestructura tanto del campo Bretaña como del campo Los Ángeles del Lote 131, operado por Ucawa Energy con respaldo técnico de Petrotal.
La empresa indicó que este presupuesto forma parte de un proceso de transición orientado a recuperar productividad y reforzar su posición financiera, luego de un 2025 marcado por ajustes operativos.
APORTES AL FONDO 2.5 SUPERAN LOS S/ 106 MILLONES
Al cierre del 2025, los aportes de Petrotal al Fondo Permanente para el Desarrollo del Distrito de Puinahua (Fondo 2.5) superaron los S/ 106 millones. Estos recursos están destinados a financiar proyectos de desarrollo en beneficio de la población del distrito donde opera el campo Bretaña.
De ese total, más de S/ 35 millones ya fueron asignados a programas de apoyo social y becas para jóvenes de Puinahua que continúan estudios superiores. La administración del fondo está a cargo de una junta integrada por Perupetro, la Municipalidad de Puinahua y organizaciones locales.