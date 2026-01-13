PetroTal cerró el 2025 con una producción promedio de 19,473 barriles de petróleo por día (bopd), consolidándose como el principal productor de crudo del país. El resultado representó un crecimiento de 9.2% frente al ejercicio anterior, con un volumen total de 7.1 millones de barriles producidos.

En el cuarto trimestre de 2025, la producción promedio de la compañía se ubicó en 15,258 bopd. Este desempeño estuvo explicado principalmente por el Campo Bretaña, en el Lote 95 (Loreto), que aportó 14,766 bopd, mientras que el Campo Los Ángeles, en el Lote 131 (Huánuco y Ucayali), contribuyó con 492 bopd, bajo operación de Ucawa Energy con soporte técnico de PetroTal.

Durante el tercer trimestre de 2025, la empresa registró una producción promedio de 18,414 bopd, lo que representó un incremento interanual de 21%, impulsado también por el desempeño de los campos Bretaña y Los Ángeles. Este resultado contribuyó a sostener el promedio anual alcanzado al cierre del ejercicio.

Tras los inconvenientes técnicos detectados en agosto en las tuberías de algunos pozos, la empresa implementó medidas correctivas que permitieron estabilizar la producción. En la primera semana de enero de 2026, el volumen alcanzó alrededor de 15,600 bopd, nivel ligeramente superior a la proyección preliminar para este año, que estimaba un rango entre 12,000 y 15,000 bopd.

PetroTal registró una producción promedio de 15,258 barriles por día durante el cuarto trimestre de 2025. (Foto: PetroTal)

LEA TAMBIÉN: PetroTal mantiene producción por encima de los 21 mil barriles diarios en segundo trimestre

A mediados de diciembre, el Campo Bretaña superó los 30 millones de barriles de producción acumulada en ocho años de operación, consolidándose como uno de los principales activos petroleros del país.

CANON PETROLERO Y EJECUCIÓN LOCAL

La operación del Lote 95 continuó generando transferencias fiscales para el distrito de Puinahua. En 2025, el canon y sobrecanon petrolero ascendieron a S/27.1 millones, mientras que en los últimos dos años estos recursos sumaron cerca de S/50 millones.

Durante el mismo periodo, la municipalidad distrital registró una ejecución presupuestal cercana al 100% de los recursos del canon, lo que permitió avanzar en proyectos de infraestructura educativa, espacios públicos y obras de conectividad peatonal en diversas comunidades.

El distrito de Puinahua recibió S/27.1 millones por canon y sobrecanon petrolero en 2025. (Foto: PetroTal)

CAMBIOS EN LA GESTIÓN

En paralelo, PetroTal anunció la designación del ingeniero Jorge Osorio como nuevo Chief Operating Officer (COO) y gerente general. El ejecutivo cuenta con 37 años de experiencia en el sector, con trayectoria en empresas como BP y Ecopetrol, y asumirá la conducción de las áreas de operaciones, ingeniería, perforación y asuntos corporativos.