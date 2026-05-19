Desde la bancada de Podemos Perú se impulsa en el Congreso de la República que scooters, triciclos y cuadriciclos eléctricos cuenten con placa que permita identificar a los responsables de infracciones de tránsito, accidentes o daños a terceros.

La iniciativa legislativa 14607 de la congresista Judith Laura Rojas busca establecer tanto el registro obligatorio y la placa de identificación vehicular para vehículos eléctricos de movilidad personal , así como para la maquinaria autopropulsada de uso industrial.

La norma detalla que deberán contar con placa “todo vehículo de dos, tres o cuatro ruedas, impulsado total o parcialmente por un motor eléctrico, diseñado o adaptado para el transporte de una o dos personas, con una velocidad máxima de fábrica no superior a 50 km/h y una potencia nominal continua máxima de hasta 3 kW (4 HP)”.

Del mismo modo indica que esa lista quedan comprendidos todos los tipos existentes o futuros bajo denominaciones como motos eléctricas, Scooter, triciclos, cuadriciclos, ciclomotores eléctricos o cualquier otra similar.

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Así también, todo equipo autopropulsado, de cualquier fuente energética (diésel, eléctrica, híbrida o futura), diseñado o utilizado para la realización de trabajos de movimiento de tierras, excavación, carga, compactación, nivelación, transporte interno en faenas, perforación, minería, agrícola, construcción, forestal o logístico, con peso operativo superior a 500 kg o potencia superior a 15 kW.

“La ausencia de placa de rodaje y registro vehicular para estos equipos genera un conjunto de consecuencias negativas que justifican la intervención legislativa, entre las cuales se encuentran los problemas de seguridad vial, el vacío en la lucha contra la minería ilegal, la pérdida de recaudación fiscal y la asimetría regulatoria frente a los vehículos del régimen de tránsito convencional”, señala la iniciativa en la parte de exposición de motivos.

Iniciativa legislativa de la congresista Judith Laura Rojas busca establecer tanto el registro obligatorio y la placa de identificación vehicular para vehículos eléctricos de movilidad personal , así como para la maquinaria autopropulsada de uso industrial. Foto: Freepik

Añade que “En materia de seguridad vial, la imposibilidad de identificar a los responsables de infracciones de tránsito, accidentes o daños a terceros genera impunidad y desincentiva el cumplimiento de las normas de circulación. ” Los partes policiales, las cámaras de vigilancia y los sistemas de control de velocidad resultan inoperantes cuando el vehículo infractor carece de placa. Esta situación afecta directamente el derecho fundamental a la vida y la integridad personal consagrado en el artículo 2, inciso 24, literal a de la Constitución Política del Perú, toda vez que el Estado no puede garantizar la seguridad vial frente a conductores que operan en el anonimato”.

En lo concerniente a la minería ilegal, indicó que la maquinaria pesada sin identificación constituye el principal activo de esta actividad ilícita en el Perú, permitiendo su circulación, uso y transferencia sin trazabilidad alguna.

“El Decreto Legislativo N° 1107, la Ley N° 30077 sobre crimen organizado, el Decreto Legislativo N° 1351 y el Decreto Legislativo N° 1695 que modifica el Código Penal en materia de minería ilegal han establecido un sólido régimen sancionador que incluye el comiso definitivo de maquinaria. Sin embargo, dicho régimen resulta ineficaz cuando la maquinaria no puede ser identificada individualmente por carecer de placa. La presente ley viene a cerrar ese vacío operativo, permitiendo que los operadores de justicia y las entidades fiscalizadoras puedan vincular cada equipo con su propietario y con el historial de infracciones o delitos en los que haya participado", refirió.