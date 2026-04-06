Las motocicletas y otros vehículos menores se han consolidado como una alternativa de transporte en distintas regiones del país, con más de 400,000 unidades vendidas durante el 2025. Ante ello, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recuerda a la ciudadanía la importancia de contar con una licencia de conducir vigente.

La licencia correspondiente es la de categoría B, que autoriza la conducción de motocicletas, mototaxis, triciclos y bicimotos, tanto para uso particular como para actividades de transporte de pasajeros o mercancías.

De acuerdo con la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC, este trámite se realiza ante las municipalidades provinciales, que son las entidades encargadas de emitir estas licencias.

Si bien el procedimiento de emisión y entrega varía según cada municipio, los requisitos legales para su emisión son homogéneos en todo el Perú.

Entre estos requisitos se encuentran, previa presentación de su documento de identidad, aprobar un examen médico que certifique la aptitud física y mental del postulante, rendir un examen de conocimientos sobre las reglas de tránsito y aprobar un examen práctico de manejo.

El MTC señala que, para obtener la licencia de conducir Clase B IIC (para mototaxis) además de lo anterior, el ciudadano también deberá rendir un curso de formación de conductores.

Para fortalecer la preparación teórica de los postulantes, el MTC pone a disposición un simulador gratuito del examen de conocimientos en su portal web oficial.

Esta herramienta permite practicar con preguntas similares a las de la evaluación real, en un tiempo máximo de 40 minutos, y revisar los resultados para identificar oportunidades de mejora.

Asimismo, las municipalidades pueden establecer y exigir requisitos complementarios como: plazos en la emisión y evaluación, los montos de las tasas por derecho de trámite, así como, algún otro procedimiento adicional, siempre que no contravengan lo dispuesto en la normativa principal.

El MTC recomienda a los ciudadanos informarse previamente en los canales de comunicación oficiales de la municipalidad provincial correspondiente para conocer los requisitos específicos y realizar el trámite de manera segura y sin contratiempos.