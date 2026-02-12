El MTC dispuso que la emisión de estas placas no genera costos adicionales para los usuarios respecto a los montos vigentes de la Placa Única Nacional de Rodaje, conforme a la normativa aplicable. Foto: GEC.
El MTC dispuso que la emisión de estas placas no genera costos adicionales para los usuarios respecto a los montos vigentes de la Placa Única Nacional de Rodaje, conforme a la normativa aplicable. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

destinadas a motocicletas y otros vehículos menores (de categoría L).

la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC estableció que las características excepcionales de esta placa regirán por un plazo máximo de cuatro meses o hasta que se restablezca el abastecimiento regular de las placas según la normativa vigente.

Así, estas placas tendrán seis caracteres escritos sobre un fondo blanco. Además, contará con un holograma y un código de seguridad, entre otras características adicionales.

LEA TAMBIÉN:Controversia por FlixBus: Transportistas advierten riesgos por modelo de operación que propone

“La aprobación de estas especificaciones técnicas excepcionales para las placas de motocicletas y vehículos menores responde justamente a un objetivo clave, la lucha contra la inseguridad. Estamos garantizando que cada vehículo pueda ser identificado de manera rápida, confiable y segura por las autoridades”, señaló el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

El MTC dispuso que la emisión de estas placas no genera costos adicionales para los usuarios respecto a los montos vigentes de la Placa Única Nacional de Rodaje, conforme a la normativa aplicable. Foto: GEC
El MTC dispuso que la emisión de estas placas no genera costos adicionales para los usuarios respecto a los montos vigentes de la Placa Única Nacional de Rodaje, conforme a la normativa aplicable. Foto: GEC

El MTC dispuso que la emisión de estas placas no genera costos adicionales para los usuarios respecto a los montos vigentes de la Placa Única Nacional de Rodaje, conforme a la normativa aplicable.

LEA TAMBIÉN: AAP responsabiliza al MTC por desabastecimiento de placas para motos y mototaxis

De esta manera, la resolución del MTC se enmarca en lo dispuesto por el Decreto Supremo N.° 005-2026-MTC, que establece medidas excepcionales en el Reglamento de la Placa Única Nacional de Rodaje, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 017-2008-MTC.

TE PUEDE INTERESAR

Desabastecimiento de placas: AAP dice que el MTC ya tiene la solución en sus manos
MTC insta a la AAP a asegurar provisión de placas y anuncia nuevo esquema de control

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.