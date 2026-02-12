El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó las especificaciones técnicas excepcionales para las placas vehiculares destinadas a motocicletas y otros vehículos menores (de categoría L).

A través de la Resolución Directoral N.° 006-2026-MTC/18, la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC estableció que l as características excepcionales de esta placa regirán por un plazo máximo de cuatro meses o hasta que se restablezca el abastecimiento regular de las placas según la normativa vigente.

Así, estas placas tendrán seis caracteres escritos sobre un fondo blanco. Además, contará con un holograma y un código de seguridad, entre otras características adicionales.

“La aprobación de estas especificaciones técnicas excepcionales para las placas de motocicletas y vehículos menores responde justamente a un objetivo clave, la lucha contra la inseguridad. Estamos garantizando que cada vehículo pueda ser identificado de manera rápida, confiable y segura por las autoridades”, señaló el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

El MTC dispuso que la emisión de estas placas no genera costos adicionales para los usuarios respecto a los montos vigentes de la Placa Única Nacional de Rodaje, conforme a la normativa aplicable.

De esta manera, la resolución del MTC se enmarca en lo dispuesto por el Decreto Supremo N.° 005-2026-MTC, que establece medidas excepcionales en el Reglamento de la Placa Única Nacional de Rodaje, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 017-2008-MTC.