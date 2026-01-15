De acuerdo con el gremio, la postergación de la vigencia del nuevo diseño de placa para estos vehículos menores ha paralizado la libre circulación de unidades recientemente adquiridas. Foto: GEC.
De acuerdo con el gremio, la postergación de la vigencia del nuevo diseño de placa para estos vehículos menores ha paralizado la libre circulación de unidades recientemente adquiridas. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La advirtió que recientes decisiones adoptadas por el han generado un grave desabastecimiento de placas de rodaje para , situación que viene afectando a más de 30,000 familias desde el 17 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el gremio, la postergación de la ha paralizado la libre circulación de unidades recientemente adquiridas, limitando la capacidad de generación de ingresos de miles de ciudadanos a nivel nacional.

LEA TAMBIÉN: MTC insta a la AAP a asegurar provisión de placas y anuncia nuevo esquema de control

“Casi dos semanas después de haber entrado en vigencia el diseño de la nueva placa de rodaje para motos y trimotos nuevas, el MTC dispuso el retorno a la placa anterior”, señaló la mediante un comunicado.

Además, indicó que esta decisión ha provocado confusión en el sistema y un retroceso en los avances vinculados al ordenamiento del tránsito y la seguridad ciudadana.

LEA TAMBIÉN: Venta de vehículos nuevos marca un máximo histórico en 2025 y acelera la renovación vehicular

Riesgo de prolongación del desabastecimiento

Según la asociación, por un periodo no menor a cuatro meses. Ello, debido a que se dejó sin efecto una placa que ya se encontraba lista para su distribución, tras más de un año de inversión y preparación técnica.

En un reciente pronunciamiento, la expresó su preocupación ante la posibilidad de que esta situación derive en procesos de contratación directa para el suministro de placas, lo que -según el gremio- no contribuiría a una solución inmediata del problema y podría prolongar la actual crisis.

Asimismo, advirtió que la falta de un plan técnico y transparente no solo afecta a los vehículos menores nuevos, sino que podría comprometer el abastecimiento de placas para otros segmentos del parque automotor, incluyendo vehículos livianos y pesados.

LEA TAMBIÉN: MTC anuncia que publicarán decreto para que licencias de mayor nivel se obtengan en menor tiempo

La indicó que, desde el inicio de la situación, ha planteado alternativas técnicas y operativas para mitigar el impacto del desabastecimiento; sin embargo, estas no habrían sido consideradas por el .

“El ministerio debe evaluar los efectos de sus decisiones, tanto en la economía de miles de familias como en la seguridad ciudadana y la productividad del país”, sostuvo la asociación, que reiteró su disposición al diálogo y a colaborar en la búsqueda de una solución que permita restablecer el suministro de placas y la normal circulación de los vehículos afectados.

TE PUEDE INTERESAR

AAP advierte desabastecimiento de nuevas placas para motos y trimotos: ¿Qué sucedió?
Alertan que empresas automotrices revisarán autos y motos por potenciales defectos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.