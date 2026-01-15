La Asociación Automotriz del Perú (AAP) advirtió que recientes decisiones adoptadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) han generado un grave desabastecimiento de placas de rodaje para motocicletas y mototaxis nuevas, situación que viene afectando a más de 30,000 familias desde el 17 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el gremio, la postergación de la vigencia del nuevo diseño de placa para estos vehículos menores ha paralizado la libre circulación de unidades recientemente adquiridas, limitando la capacidad de generación de ingresos de miles de ciudadanos a nivel nacional.

“Casi dos semanas después de haber entrado en vigencia el diseño de la nueva placa de rodaje para motos y trimotos nuevas, el MTC dispuso el retorno a la placa anterior”, señaló la AAP mediante un comunicado.

Además, indicó que esta decisión ha provocado confusión en el sistema y un retroceso en los avances vinculados al ordenamiento del tránsito y la seguridad ciudadana.

Riesgo de prolongación del desabastecimiento

Según la asociación, la medida adoptada por el MTC podría extender el desabastecimiento por un periodo no menor a cuatro meses. Ello, debido a que se dejó sin efecto una placa que ya se encontraba lista para su distribución, tras más de un año de inversión y preparación técnica.

En un reciente pronunciamiento, la AAP expresó su preocupación ante la posibilidad de que esta situación derive en procesos de contratación directa para el suministro de placas, lo que -según el gremio- no contribuiría a una solución inmediata del problema y podría prolongar la actual crisis.

Asimismo, advirtió que la falta de un plan técnico y transparente no solo afecta a los vehículos menores nuevos, sino que podría comprometer el abastecimiento de placas para otros segmentos del parque automotor, incluyendo vehículos livianos y pesados.

La AAP indicó que, desde el inicio de la situación, ha planteado alternativas técnicas y operativas para mitigar el impacto del desabastecimiento; sin embargo, estas no habrían sido consideradas por el MTC.

“El ministerio debe evaluar los efectos de sus decisiones, tanto en la economía de miles de familias como en la seguridad ciudadana y la productividad del país”, sostuvo la asociación, que reiteró su disposición al diálogo y a colaborar en la búsqueda de una solución que permita restablecer el suministro de placas y la normal circulación de los vehículos afectados.