El Indecopi, mediante su Sistema de Alertas de Consumo, informó que diversas empresas automotrices comunicaron nuevos llamados a revisión de vehículos a fin de prevenir posibles riesgos a la seguridad de los consumidores.

Kia Import S. A. C. reportó el llamado a revisión de 141 vehículos MG 5, correspondientes a los años 2024 y 2025, fabricados en China. Según informó, la manguera de abastecimiento de combustible podría haber sido dañada durante el proceso de instalación, generando riesgo de fuga de combustible y, en casos extremos, un incendio en la parte posterior del vehículo. Los propietarios pueden comunicarse al número (01) 630 7210 o escribir al correo reclamos.pe@astara.com para obtener más información.

En tanto, Honda del Perú S. A. alertó sobre la revisión de 79 motocicletas de los modelos CRF1100A, CRF1100A2, CRF1100A4, CRF1100D, CRF1100D2 y CRF1100D4 (AFRICA TWIN y AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT), fabricadas entre 2020 y 2024. Estas unidades podrían presentar fallas en el comando o interruptor izquierdo debido a un posible defecto en el cableado, lo que podría afectar funciones como la bocina o el cambio de luces. Para más información, los consumidores pueden comunicarse al 0800 28000 o al correo servicioalcliente@honda.com.pe.

LEA TAMBIÉN: Indecopi informa que más de 200 vehículos podrían presentar fallas de seguridad

Asimismo, Ford Perú S. R. L. comunicó el llamado a revisión de 4 vehículos Ford Explorer del año 2025, fabricados en Estados Unidos, debido a que los pernos utilizados para fijar el enganche de remolque podrían no estar ajustados correctamente, lo que podría afectar las características de manejo del vehículo o, durante el remolque, provocar la pérdida de fijación del enganche e incrementar el riesgo de accidentes. Los consumidores pueden obtener más información al 0800-71587 o al correo acfordpe@ford.com.

Indecopi informó que diversas empresas automotrices comunicaron nuevos llamados a revisión de vehículos. Foto: Indecopi.

Por su parte, Inchcape Motors Perú S. A. informó el llamado a revisión de 5 vehículos BMW X3 G45 fabricados en 2025 en Estados Unidos. De acuerdo con el reporte, las unidades involucradas podrían presentar fallas en la caja de dirección, lo que podría modificar la sensación de manejo y representar un riesgo de lesiones para los pasajeros. Los consumidores pueden comunicarse al número (01) 610-3535 o escribir al correo atencionalcliente.BMW@inchcape.pe.

LEA TAMBIÉN: Indecopi alerta revisión de casi mil motocicletas por posible riesgo de incendio

Si el consumidor o algún familiar resultó afectado por el uso de productos alertados, puede reportar esta situación en el siguiente enlace.

Finalmente, la entidad recordó que el Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir la información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y por las autoridades sectoriales competentes.