Indecopi informó que diversas empresas automotrices revisarán distintos modelos de vehículos para prevenir posibles riesgos para los consumidores. Se trata de modelos de las empresas Nissan Perú S. A. C., Toyota del Perú S.A., Diveimport S.A., Kia Import S.A.C. y Automotores Gildemeister Perú S.A.C.

Nissan Perú S. A. C. informó sobre la revisión de 1081 vehículos Nissan Qashqai (J12), fabricados entre 2023 y 2024 en Inglaterra, por un posible desgaste en la tubería de combustible que podría generar una fuga y, eventualmente, un incidente térmico. Los propietarios pueden verificar si su vehículo está afectado a través de la página web www.nissan.pe/recall.html.

Por su parte, Toyota del Perú S.A. reportó la revisión de 580 unidades de Toyota Land Cruiser Prado y Lexus (RX, GX, LS500/500h, LX500d/600), fabricadas entre 2022 y 2025 en Japón, debido a una posible falla en el software del sistema de cámara trasera, que podría congelar la imagen o impedir su visualización al retroceder, exponiendo a riesgo de accidente a los ocupantes. Los consumidores pueden llamar al 0 800 00669 o escribir a cac@toyota.com.pe.

Asimismo, Diveimport S.A. comunicó el llamado a revisión de 32 vehículos Jeep Grand Cherokee Limited 4x4 y Laredo 4x4, producidos entre 2014 y 2016 en Estados Unidos. Ello por un desperfecto relacionado al sensor del cigüeñal podría provocar la detención repentina del motor y aumentar el riesgo de accidente. Para más información, los usuarios pueden comunicarse al (01) 712-2000 o a acciondefabrica@divemotor.com.pe.

La entidad alerta sobre llamados a revisión de más de 1700 vehículos en el país. Foto: Indecopi.

En tanto, Kia Import S.A.C. informó sobre 5 vehículos MG 3 (2025) fabricados en China durante 2024. Durante el ensamblaje podría haberse producido una desalineación en el anclaje del asiento del conductor, lo que reduciría la eficacia de los sistemas de seguridad en caso de colisión. Para los consumidores, se les comparte el número (01) 630-7210 o vía correo a través de reclamos.pe@astara.com.

Por último, Automotores Gildemeister Perú S.A.C. reportó la revisión de 4 vehículos Hyundai i30, fabricados en Corea del Sur entre 2008 y 2011, por un posible defecto en el inflador de la bolsa de aire del conductor que podría ocasionar que se rompa y proyecte fragmentos al interior del vehículo. Para consultas, los usuarios pueden llamar al (01) 613-7777, anexo 4.

El Indecopi recordó que, si usted o algún familiar ha sido afectado por el uso de productos alertados, puede reportar esta situación a través del siguiente enlace.

Finalmente, la entidad afirmó que el Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir la información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de consumidores o sus bienes.