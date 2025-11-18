Caso farmacéutico: Informe Técnico fija la multa base más alta en S/ 497 millones (Foto: Diseñado por Freepik)
Gerardo Rosales Diaz
Gerardo Rosales Diaz

El Indecopi se encuentra en la etapa final del mayor proceso por presunta colusión en el mercado farmacéutico de los últimos años, una investigación que abarca más de una década de compras públicas de medicamentos realizadas por entidades del Estado. Esta semana, hacia el 21 de noviembre, es la fecha clave para tener una resolución al respecto.

