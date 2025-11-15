El Indecopi advirtió que 969 motocicletas de las marcas KTM y Husqvarna presentan un posible riesgo de incendio, tras recibir información del proveedor Promotora Génesis S.A.C. sobre un defecto en la zona del depósito de combustible.

De acuerdo con la empresa, los modelos KTM 250 Duke, 990 Duke y 390 Duke, así como las Husqvarna Vitpilen 401 y Svartpilen 250, fabricados en la India, podrían presentar grietas en las juntas del tapón del tanque, debido al material utilizado en esa área.

Esta falla podría generar fugas de combustible, aumentando la posibilidad de un incendio que comprometa la seguridad del conductor y de terceros.

El Indecopi, en su rol de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, difundió la alerta para prevenir riesgos y recordó el llamado del proveedor a suspender el uso de las motocicletas hasta que los propietarios sean contactados para coordinar la reparación correspondiente.

Para consultas, los usuarios pueden comunicarse al 948 304 513 o escribir a atencionalcliente@gruposcp.com.La alerta completa está disponible en el portal de Alertas de Consumo.

Asimismo, los ciudadanos pueden reportar cualquier incidencia relacionada con estos productos en la plataforma del Sistema de Alertas de Consumo, herramienta destinada a difundir información sobre productos que podrían representar riesgos inesperados para la salud o seguridad de los consumidores.