Baterías y cargadores Belkin fueron incluidos en una alerta de seguridad por riesgo de sobrecalentamiento. Foto: Indecopi.
El , en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, alertó sobre el retiro voluntario de dos productos de Belkin International debido a un posible riesgo de sobrecalentamiento en sus celdas de litio. La institución informó que la compañía reportó fallas que podrían derivar en incendios, por lo que se instó a los usuarios a dejar de utilizar los equipos involucrados.

El primer producto afectado es la batería externa Belkin BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K, modelo BPB002, fabricada entre mayo de 2020 y diciembre de 2024 en China. Según la empresa, algunos componentes internos podrían sobrecalentarse, lo que representa un riesgo para los consumidores.

El segundo caso recae sobre el cargador inalámbrico Belkin Auto-Tracking Stand Pro, modelo MMA008, producido entre noviembre de 2023 y junio de 2024 en Vietnam. Este dispositivo también presenta la posibilidad de sobrecalentamiento por fallas en la batería de litio integrada.

El precisó que los usuarios pueden gestionar el reembolso directamente con Belkin escribiendo a notices@belkin.com o .

Además, recordó que cualquier incidente relacionado con estos u otros productos puede reportarse mediante la .

Esta herramienta busca difundir advertencias sobre artículos que podrían implicar riesgos inesperados para la seguridad o salud de los consumidores, a partir de la información proporcionada por los fabricantes y autoridades sectoriales.

