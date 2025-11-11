La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi Áncash – Sede Chimbote dispuso una sanción, en primera instancia administrativa, a la empresa de transporte interprovincial ZBUSS S.A.C. con una multa de 450 UIT (S/ 2′407,500).

La decisión se adoptó luego de comprobarse que la empresa no adoptó las medidas necesarias para evitar el accidente de tránsito ocurrido el 14 de mayo de 2023 en la vía Pativilca – Conococha, distrito de Cátac (Áncash), donde falleció una pasajera y otros pasajeros resultaron heridos, informó a través de un comunicado.

La Oficina Regional del Indecopi Áncash indicó que se expuso a los pasajeros a un riesgo injustificado, infringiendo el artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

“Durante el procedimiento, se acreditó que el conductor del bus, de placa B5E-956, descendió del vehículo sin tomar las precauciones básicas, como asegurar el volante o colocar tacos de seguridad, lo que ocasionó el deslizamiento y despiste del ómnibus. Asimismo, se comprobó que la unidad, fabricada en 2007, no contaba con mantenimiento periódico, incrementando el riesgo para los pasajeros”, detalló.

ZBUSS S.A.C. alegó que el accidente fue fortuito y que cumplía con las condiciones legales y técnicas exigidas para operar. No obstante, el Indecopi determinó que la empresa mantiene responsabilidad cuando no garantiza la seguridad de los consumidores.

La empresa se encuentra en el plazo legal para apelar esta decisión ante la Sala Especializada de Protección al Consumidor, segunda y última instancia del Indecopi.

Puede revisar los detalles de la Resolución Final N.º 0191-2025/INDECOPI-CHT aquí:https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/a75e8b55-be83-4269-b942-5d071786aadf.