El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció que rematará 26 propiedades ubicadas en diferentes regiones del Perú, las cuales fueron embargadas a personas y empresas por no pagar multas relacionadas con la protección de derechos de los consumidores o la propiedad intelectual.​

Según indicó la entidad, el remate será público y se realizará el viernes 31 de octubre desde las 8:50 de la mañana en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicada en el distrito limeño de San Borja.

Entre las propiedades que se subastarán se encuentran terrenos, casas y estacionamientos en ciudades como Puno, Tacna, Ucayali, Lima y Callao, con precios base que varían según el tipo de inmueble.

Por ejemplo, en Tacna serán subastados cuatro estacionamientos con precios iniciales desde 9726 soles cada uno, mientras que en Ucayali se ofertará una casa desde 737 mil 016 soles.

En tanto, en Lima y Callao se ofrecerá una casa desde 214 mil 112 soles, dos depósitos, y un estacionamiento, entre otros bienes, todos con precios base establecidos.

¿Cómo participar?

Las personas interesadas deben llegar al menos 20 minutos antes con su DNI vigente. Cabe precisar que, sin este documento, no podrán participar.

Asimismo, es necesario acreditar al menos el 10 % del valor de tasación del bien a comprar, ya sea en efectivo o con cheque de gerencia a nombre del Indecopi.

En caso de participar en representación de otra persona o empresa, se deberá presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente.

Finalmente, el Indecopi indica que, para consultas, pueden comunicarse con el martillero público Adolfo Salomón Edén Núñez al 999 960 970 o al correo salomoneden1940@gmail.com y/o ejecucion@indecopi.gob.pe.