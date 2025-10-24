El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) confirmó una sanción contra la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A., por haber reprogramado un préstamo sin el consentimiento de una consumidora.

En segunda instancia administrativa, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) ratificó la multa de 11,60 UIT, equivalente a S/ 62,060 , impuesta a la entidad financiera.

Según el expediente, la usuaria —con sede en la ciudad del Cusco— denunció que Caja Arequipa modificó las condiciones de su crédito, incrementando el capital y el número de cuota, sin su autorización , vulnerando sus derechos como consumidora.

En ese sentido, se determinó que la Caja Arequipa infringió el artículo 56.1 literal c) del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual establece que los proveedores deben respetar las condiciones ofrecidas y pactadas con los consumidores y no pueden modificar unilateralmente los términos de un contrato sin su consentimiento expreso.

Además de confirmar la sanción, el tribunal ordenó a Caja Arequipa dejar sin efecto la reprogramación del crédito y restituir las condiciones originales del préstamo.

La decisión fue emitida mediante la Resolución N.º 1688-2025/SPC-INDECOPI, la cual es de acceso público a través del portal institucional y que puede verlo AQUÍ.