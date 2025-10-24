Indecopi ratificó que Caja Arequipa vulneró los derechos de una consumidora al modificar las condiciones de su préstamo sin autorización. Foto: Indecopi.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual contra la , por haber reprogramado un préstamo sin el consentimiento de una consumidora.

En segunda instancia administrativa, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) ratificó la multa de 11,60 UIT, equivalente a S/ 62,060, impuesta a la entidad financiera.

Según el expediente, la usuaria —con sede en la ciudad del Cusco— denunció que modificó las condiciones de su crédito, incrementando el capital y el número de cuota, sin su autorización, vulnerando sus derechos como consumidora.

En ese sentido, se determinó que la Caja Arequipa infringió el artículo 56.1 literal c) del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual establece que los proveedores deben respetar las condiciones ofrecidas y pactadas con los consumidores y no pueden modificar unilateralmente los términos de un contrato sin su consentimiento expreso.

Además de confirmar la sanción, el tribunal ordenó a Caja Arequipa dejar sin efecto la reprogramación del crédito y restituir las condiciones originales del préstamo.

La decisión fue emitida mediante la Resolución N.º 1688-2025/SPC-INDECOPI, la cual es de acceso público a través del portal institucional y que puede verlo .

