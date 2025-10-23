La Sala Especializada en Defensa de la Competencia (SDC) del Indecopi confirmó en segunda y última instancia administrativa que la empresa S.C. Johnson & Son del Perú S.A., fabricante de los productos “Mr. Músculo”, incurrió en actos de competencia desleal al difundir publicidad engañosa en los empaques de sus limpiadores para baño y cocina.

Por estos hechos, la entidad impuso a la compañía una multa total de 61.51 UIT, equivalente a S/ 329,078.50, además de ordenar el cese de la difusión del mensaje engañoso mientras no se acredite su veracidad.

Mensajes inexactos sobre efectividad

Según lo determinado por la SDC, los productos “Mr. Músculo baño-limpiador líquido limpia sarro y suciedades difíciles” y “Mr. Músculo cocina-variedad limón” y “variedad naranja”, tanto en versiones con atomizador como en repuestos de 500 ml, difundían la afirmación “elimina el 99.9% de los gérmenes”.

La Sala concluyó que este mensaje era capaz de inducir a error a los consumidores, al hacerles creer que los productos eran eficaces contra todos los gérmenes presentes en baños o cocinas, cuando en realidad su efectividad solo había sido comprobada frente a un número limitado y específico de bacterias, virus y hongos.

Cambios insuficientes en los empaques

En el caso del limpiador para baño, la empresa informó que en junio de 2023 modificó el diseño del empaque, incorporando en la parte posterior una lista de cepas frente a las cuales el producto mostraba eficacia. Sin embargo, la Sala consideró que esa modificación no corrigió la infracción, ya que la frase principal “mata el 99.9% de los gérmenes” se mantenía destacada en la parte frontal, sin aclarar que se refería a microorganismos específicos.

Por esta infracción, el Indecopi impuso una multa de 51.51 UIT (S/ 275,578.50).

Productos de cocina también sancionados

En el caso de los limpiadores para cocina, la empresa argumentó que en el reverso de los envases se informaba que la eficacia estaba comprobada solo frente a determinadas cepas. No obstante, el Indecopi verificó que ninguno de los cuatro empaques indicaba en su parte frontal información que delimitara el alcance del mensaje principal, por lo que este resultaba susceptible de inducir a error bajo una lectura natural y superficial.

Por esta razón, se impuso una multa adicional de 10 UIT (S/ 53,500).

Además de la sanción económica, el Indecopi ordenó cesar la difusión de los empaques con el mensaje “elimina el 99.9% de los gérmenes” mientras la empresa no demuestre científicamente su veracidad o modifique el contenido de la etiqueta para que refleje fielmente su eficacia.