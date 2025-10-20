De acuerdo al predictamen de Codeco, el principal argumento para buscar desvincular a la Autoridad es que el mismo Código de Protección del Consumidor que la creó, si bien no decía explícitamente que debían ser entidades separadas, sí lo dejaba como una opción. (Foto: Andina).
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores (Codeco) del Congreso otra vez ha puesto bajo su radar a la organización actual del Indecopi. Ahora está por aprobar un proyecto de ley que busca declarar de interés nacional la “autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa” de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, desvinculándola del organigrama de la entidad de control.

