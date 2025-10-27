La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) llevará a cabo este miércoles 29 de octubre de 2025 su décimo remate del año de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas tributarias, pese a las facilidades otorgadas. En total, se subastarán 54 bienes (53 inmuebles y un bien intangible) valorizados en S/26,886,701.

Entre los bienes destacan tres viviendas ubicadas en San Miguel y San Martín de Porres, así como cuatro departamentos en el Cercado de Lima, Ate y Magdalena. También se ofertarán tres oficinas situadas en Surco y el Cercado de Lima, además de nueve terrenos pertenecientes a un condominio en Guadalupe (Ica) y un terreno agrícola en San Andrés, Pisco .

El listado incluye además ocho estacionamientos (seis en Barranco, uno en Ate y otro en Surco), cuatro depósitos en San Miguel y Surco, y una tienda en la residencial San Felipe, en Jesús María.

Como novedad, esta edición incorporará el remate de un bien intangible: la marca “Tigre” , inscrita en el registro de signos distintivos del Indecopi bajo el Certificado N.° P00026298, correspondiente a la clasificación de tejidos y productos textiles para el hogar.

Casas, oficinas, terrenos y una marca registrada forman parte del nuevo remate organizado por la entidad. Foto: Sunat.

El proceso se efectuará de manera presencial bajo la modalidad de “sobre cerrado”, en la cual los postores presentan sus ofertas en un ánfora, resultando ganador quien proponga el monto más alto y cumpla con los requisitos establecidos.

Los interesados podrán participar gratuitamente de este remate acercándose el miércoles 29 de octubre, a partir de las 10:00 a. m. a la sede de la Sunat, ubicada en la Av. Arenales 335-357 en el Cercado de Lima. Los detalles sobre las condiciones y procedimientos se encuentran disponibles en el portal: https://rematestributarios.sunat.gob.pe/.

Para consultas adicionales, pueden llamar a los números 970-589308 y 964-408217, en el horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.