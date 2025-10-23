Superado ello, apenas un día después, el Gobierno habría decidido empezar a efectuar algunos cambios en la designación de altos funcionarios en entidades claves, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), pudo conocer Gestión. Precisamente, se trataría de dos cambios.

Este diario conoció que desde el MEF se mandaron dos documentos a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para concretar la designación de Gerardo Arturo López Gonzales como nuevo viceministro de Economía y de Javier Eduardo Franco Castillo como nuevo jefe de la Sunat .

López reemplazaría a Erick Wilfredo Lahura Serrano, quien es viceministro de Economía desde inicio de julio de este año. En tanto, Franco sustituiría a Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza, quien fue designado apenas en este mes.

Perfiles

Gerardo Arturo López Gonzales , quien sería el nuevo viceministro de Economía, registra una larga trayectoria y línea de carrera en la Sunat, más de 20 años, desde fines del 2004. De hecho, llegó a ser jefe de la administración tributaria, entre marzo del 2024 y octubre del 2024.

López Gonzales es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Magíster en Hacienda Pública y Administración por el Instituto de Estudios Fiscales de España. Asimismo, cuenta con estudios de posgrado en gerencia tributaria, derecho tributario, derecho administrativo y habilidades directivas.

En tanto, Javier Eduardo Franco Castill o, según información gubernamental, se desempeña como Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos desde marzo de este año. Según su LinkedIn, también registra una larga trayectoria en la Sunat con más de 20 años.

Anteriormente, fue jefe de la intendencia de tributos internos de Junín. Es egresado de la Escuela Académico Profesional de la Universidad Continental.