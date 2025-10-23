Gobierno concretaría cambios de altos funcionarios.
Gobierno concretaría cambios de altos funcionarios.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este miércoles 22 de octubre, el Gabinete ministerial de Ernesto Álvarez Miranda, el primero del Gobierno de José Jerí, obtuvo el voto de confianza por parte del Congreso de la República, luego de exponer su política de Estado.

TE PUEDE INTERESAR

Perucámaras rechaza continuidad de Raúl Pérez Reyes en el MEF: estos son sus 5 argumentos
MEF, “el adulto del salón”: la preocupación de Moody’s por la intromisión política en la cartera
MEF aprueba procedimientos sobre CTS y subsidio por sepelio para docentes universitarios

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.