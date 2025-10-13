Perucámaras manifestó, vía un comunicado, su rechazo a la continuidad de Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas (MEF), en el gabinete que aún construye el presidente José Jerí.

“Su continuidad al frente del MEF compromete seriamente la estabilidad constitucional, la coherencia fiscal y la credibilidad institucional del país. Su gestión ha mostrado tolerancia ante la erosión del orden legal, indiferencia frente a la informalidad estructural y una preocupante subordinación política del aparato económico”, aseguraron.

“Desde Perucámaras alertamos que sostener este modelo de gestión representa un riesgo para la confianza empresarial, el orden macroeconómico y la gobernabilidad democrática. El país necesita un liderazgo técnico y autónomo, capaz de ofrecer certezas y resultados en un momento de alta fragilidad institucional”, indicaron.

En su extenso comunicado, el grupo empresarial listó hasta 5 campos de acción donde, a su criterio, Pérez Reyes no mostró la capacidad suficiente para hacerles frente. Estos son los siguientes:

Fragilización de la constitucionalidad económica:

Normas con cuestionamientos constitucionales. Ha respaldado iniciativas que afectan el equilibrio fiscal, como los retiros de fondos previsionales, debilitando el ahorro de largo plazo y la sostenibilidad financiera.

Presupuesto 2025: una oportunidad desaprovechada:

Sin visión transformadora. El presupuesto prioriza el gasto corriente sobre la inversión estratégica. En sectores críticos como el Interior, se privilegia el pago de planillas por encima de la modernización para enfrentar la inseguridad.

Antecedentes preocupantes en Transportes y Comunicaciones:

Gestión con resultados insatisfactorios. Su paso por el MTC dejó proyectos inconclusos, sobrecostos y demoras injustificadas, como en el aeropuerto de Chinchero y el puente Santa Rosa.

Débil liderazgo técnico y autonomía política:

Gestión reactiva. Ha respondido a la coyuntura sin una hoja de ruta estructural que oriente la recuperación económica.

Inacción frente a la minería ilegal: