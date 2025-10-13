El presidente de la República, José Jerí, anunció hoy que el gabinete ministerial no estará integrado por ningún congresista o ministro de Estado saliente.
El mandatario indicó que primará la experiencia en gestión pública, conocimiento del sector o que cuente con habilidades de diálogo y entendimiento de nuestro país.
Precisamente, el presidente Jerí anunció que se encuentra ultimando detalles para la conformación de su primer Gabinete Ministerial.
En esa línea, agradeció los servicios prestados a la Nación por los integrantes del Consejo de Ministros que hasta hoy lideró Eduardo Arana.