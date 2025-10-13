El presidente José Jerí anunció que viene conformando un Gabinete Ministerial junto a su nuevo primer ministro. (Foto: Presidencia)
el cual catalogó "de amplia base", después de agradecer la gestión de Eduardo Arana en la Presidencia del Consejo de Ministros.

A través de su cuenta en la red social X, Jerí agradeció a los miembros del Gabinete de Arana, luego de haberse cumplido dos días de la vacancia de Dina Boluarte.

En esa misma publicación, , cuyo nombre no reveló.

“Agradezco los servicios prestados a la nación a los integrantes del Consejo de Ministros liderado hasta hoy por Eduardo Arana. Junto al nuevo Premier, finalizaremos la conformación del Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional anunciada”, dice el post en su cuenta.

pero, por ahora, no se conocen los nombres de los posibles integrantes.

“Voluntad no me falta para hacer las cosas”

Jerí mencionó que tiene el compromiso de cumplir con las tareas asignadas por la Constitución y cumplir bien el trabajo y facilitar una transición tranquila hacia la elección de un presidente constitucional en julio del próximo año.

“En este momento, estoy plenamente entregado a lo que me corresponde hacer, a lo que la Constitución manda y dispone. Sobre ello es que estoy acá, para hacer lo mejor posible, porque voluntad no me falta para hacer las cosas. Estoy construyendo un equipo que vaya en esa lógica para poder avanzar en el tiempo que tengamos y poder elegir con tranquilidad a un presidente constitucional en julio del próximo año”, puntualizó.

Fueron su expresiones tras reunirse con el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños.

Mariños lo instó a que realice un cambio total de Gabinete y no vuelva a nombrar a ministros que estuvieron en el Gobierno de Boluarte.

