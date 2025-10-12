El presidente de la República, José Jerí, invitó a Palacio de Gobierno al alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, quien se concentra esta tarde junto a un grupo de manifestantes en la Plaza San Martín, del Cercado de Lima.

A través de su cuenta de X, el mandatario dio luz verde al pedido de diálogo del burgoamestre.

“Siempre es importante escucharnos entre peruanos. Habrán puntos de encuentro y seguramente diferencias. Por ello invito hoy a Aldo Mariños, alcalde de Pataz a Palacio de Gobierno a dialogar”, escribió Jerí en la red social.

LEA TAMBIÉN: Werner Salcedo no descarta que militantes de Somos Perú integren el Gobierno

Mariños pidió mesa de diálogo

La propuesta de Jerí se da luego de que Mariños exigiera una mesa de diálogo para tratar los temas de su jurisdicción.

El alcalde de Pataz dio cuenta sobre las necesidades de su provincia y lo que espera de una eventual reunión con el jefe de Estado.

“¿Qué planteo? Que se haga una mesa de diálogo (para abordar temas como:) El asfaltado, doble vía de la provincia de Pataz, el hospital de la provincia de Pataz. Eso de ahí tiene que estar sí o sí dentro de ese pacto social”, expresó Carlos Mariños.

El alcalde de Pataz había declarado que al menos “30 personas” lo acompañarían rumbo a Palacio de Gobierno, incluso “a pernoctar hasta que se nos atienda”.

El 25 de agosto, el burgomaestre salió desde su comunidad, Tayabamba, para llevar el pliego de reclamos de sus vecinos al Gobierno Central, hoy presidido.

Durante su recorrido, el ‘Chasqui’ -como ha sido apodado por sus seguidores- realizó diversas paradas en los pueblos y ciudades que atravesó para poder llegar a la capital. En cada uno, recogió el sentir de muchos.