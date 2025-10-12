Werner Salcedo a su salida de su reunión con José Jerí, en Palacio de Gobierno. Foto: GEC/Fernando Sangama
Werner Salcedo a su salida de su reunión con José Jerí, en Palacio de Gobierno. Foto: GEC/Fernando Sangama
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Continúa la incertidumbre en torno a la conformación del Gabinete Ministerial del Gobierno de transición que lidera . En su segundo día de mandato, el presidente se reunió en Palacio con el gobernador regional del Cusco, , quien también pertenece a su partido, .

A su salida de la reunión, Salcedo fue consultado por quienes integrarían el nuevo gabinete. La autoridad regional no descartó que militantes de Somos Perú formen parte del gobierno de transición.

LEA TAMBIÉN: León XIV pide que el Perú continúe el camino de la reconciliación, tras vacancia de Boluarte

“Nuestro interés es el Perú y estamos enfocados en ellos, camisetas políticas en este momento no hay, lo que hay es compromiso por el país. Mucho tiempo estamos concentrados en saber si tiene o no un partido político, pero lo cierto es que los partidos también se forman y deben tener su equipo, personas con los títulos que nos merecemos, la experiencia, que eso no sea un espacio para satanizarse si es o no de Somos Perú”, indicó el último sábado a Canal N.

Además, adelantó que mañana volverá a reunirse con Jerí, pero como vocero de la . “Vamos a estar presentes con nuestro presidente para que con él podamos encontrar no solo las propuestas políticas sino acciones concretas para las 25 regiones”, apuntó.

“La democracia cada vez está muriendo en la patria y es algo que no podemos permitir, creo en el presidente Jerí para que podamos este 28 de julio tener un presidente nuevamente elegido por la gran mayoría de peruanos, para que esté en nuestras manos elegir un proyecto político que sí represente a los pueblos y a las exigencias de 33 millones de habitantes”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Jerí sobre conformación de nuevo gabinete: “Se está viendo con la debida responsabilidad”

LAS REUNIONES DE JOSÉ JERÍ

Además de Salcedo, Jerí se reunió la noche del último viernes con otros dos representantes de Somos Perú: René Chávez, quien es gobernador de Loreto, y la legisladora , vocera de su bancada. Por la tarde, tuvo encuentros con la presidenta del Poder Judicial, , y el fiscal de la Nación interino, .

El sábado por la tarde, el mandatario se volvió a reunir con Salcedo en Palacio de Gobierno.

Tras esta cita, tuvo una reunión con los representantes de gremios de transportistas, entre ellos, Martín Ojeda, de la Cámara Internacional de Transporte (CIT), y Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú.

, teniente alcalde de Lima, también acudió a Palacio y se reunió con Jerí.

LEA TAMBIÉN: José Jerí Oré: el perfil del nuevo presidente del Perú

TE PUEDE INTERESAR

Fiscalía ratifica archivamiento de denuncia por violación contra presidente José Jerí
Rafael López Aliaga emplaza a José Jerí a recortar gasto burocrático y priorizar obras
EE.UU. respalda al gobierno de José Jerí y ofrece cooperación

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.