Continúa la incertidumbre en torno a la conformación del Gabinete Ministerial del Gobierno de transición que lidera José Jerí. En su segundo día de mandato, el presidente se reunió en Palacio con el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, quien también pertenece a su partido, Somos Perú.

A su salida de la reunión, Salcedo fue consultado por quienes integrarían el nuevo gabinete. La autoridad regional no descartó que militantes de Somos Perú formen parte del gobierno de transición.

“Nuestro interés es el Perú y estamos enfocados en ellos, camisetas políticas en este momento no hay, lo que hay es compromiso por el país. Mucho tiempo estamos concentrados en saber si tiene o no un partido político, pero lo cierto es que los partidos también se forman y deben tener su equipo, personas con los títulos que nos merecemos, la experiencia, que eso no sea un espacio para satanizarse si es o no de Somos Perú”, indicó el último sábado a Canal N.

Además, adelantó que mañana volverá a reunirse con Jerí, pero como vocero de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). “Vamos a estar presentes con nuestro presidente para que con él podamos encontrar no solo las propuestas políticas sino acciones concretas para las 25 regiones”, apuntó.

“La democracia cada vez está muriendo en la patria y es algo que no podemos permitir, creo en el presidente Jerí para que podamos este 28 de julio tener un presidente nuevamente elegido por la gran mayoría de peruanos, para que esté en nuestras manos elegir un proyecto político que sí represente a los pueblos y a las exigencias de 33 millones de habitantes”, añadió.

LAS REUNIONES DE JOSÉ JERÍ

Además de Salcedo, Jerí se reunió la noche del último viernes con otros dos representantes de Somos Perú: René Chávez, quien es gobernador de Loreto, y la legisladora Ana Zegarra, vocera de su bancada. Por la tarde, tuvo encuentros con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez.

El sábado por la tarde, el mandatario se volvió a reunir con Salcedo en Palacio de Gobierno.

Tras esta cita, tuvo una reunión con los representantes de gremios de transportistas, entre ellos, Martín Ojeda, de la Cámara Internacional de Transporte (CIT), y Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú.

Renzo Reggiardo, teniente alcalde de Lima, también acudió a Palacio y se reunió con Jerí.