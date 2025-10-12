Este domingo, el papa León XIV se pronunció por la situación política del Perú, luego de que José Jerí asumiera como nuevo presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte.

Durante el recital del Angelus en la Plaza San Pedro, en El Vaticano, el sumo pontífice rezó para que nuestro país pueda continuar con la reconciliación, el diálogo y la unidad nacional en esta transición política.

“Estoy cerca del querido pueblo del Perú en este momento de transición política. Rezo para que Perú pueda continuar en el camino de la reconciliación, del diálogo y de la unidad nacional”, indicó.

De otro lado, el papa remarcó que sigue las noticias de los nuevos y violentos ataques que han azotado varias ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania.

“Me conmueve el sufrimiento de la población, que ha vivido en la angustia y la privación durante años. Renuevo mi llamamiento para que cese la violencia, detenga la destrucción y nos abramos al diálogo y a la paz”, sostuvo.

PIDE TERMINAR GUERRA ENTRE ISRAEL Y PALESTINA

León XIV también se refirió a los recientes avances en el proceso de paz entre Israel y Palestina, por el que serán liberados algunos de los rehenes israelíes en manos de Hamás.

“En los últimos días, el acuerdo para el inicio del proceso de paz ha dado una chispa de esperanza en Tierra Santa. Ánimo a las partes involucradas a continuar con valentía el camino hacia una paz justa, duradera y respetuosa de las legítimas aspiraciones del pueblo israelí y del pueblo palestino”, señaló.

Recordó que los dos años de conflicto han dejado muerte y escombros en toda la región, sobre todo, “en el corazón de quienes han perdido brutalmente a sus hijos, padres, amigos, todo”.

