Tras la vacancia de la presidenta Dina Boluarte surge la interrogante sobre sus posibilidades de aspirar a un cargo político en las elecciones generales del 2026.

De acuerdo con el especialista en temas electorales, José Naupari, la presidenta Dina Boluarte al ser vacada sí puede aspirar a un cargo político, como una curul en el Congreso bicameral, para los comicios del 2026.

Vale acotar que Boluarte Zegarra renunció a Perú Libre en 2022, partido con el que integró la plancha presidencial de Pedro Castillo. Dicho dato está consignado en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Ya desde su llegada al Gobierno, se la vinculó con partidos como Alianza para el Progreso y Fuerza Popular por sus alianzas en el Congreso.

“Para el Congreso, sí puede postular. Si es que renuncia o la vacan antes del 13 (de octubre). Para la presidencia, tendría que estar afiliada desde el 12 de julio del 2024 a algún partido, porque no cabe designación directa en caso de fórmula presidencial” , comentó a Gestión.

Boluarte Zegarra tendría las puertas abiertas para postular a las elecciones 2026 como congresista. Foto: EFE/ John Reyes

¿La vacancia por “incapacidad moral” no impide su aspiración política?

Las mociones de vacancia se ampararon en la “incapacidad moral permanente” de Dina Boluarte como presidenta de la República. Al respecto, el especialista en temas electorales José Tello, mencionó que “no hay problema” en que aspire a un cargo en los comicios del 2026 porque “no se le ha inhabilitado del ejercicio de su derecho político”.

A criterio de Tello, “pese a la incapacidad moral, no se está impulsando un juicio político para su inhabilitación”. Puso como ejemplo a Martín Vizcarra, cuya inhabilitación se debatió mucho después de su vacancia.

“Dina Boluarte puede postular al Senado o un cargo como diputada. Puede ir como invitada así no tenga ninguna militancia. El invitado no pasa por elección interna. Allí no tendría problemas para postular”, refirió.