La moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte ha logrado articular un respaldo poco habitual en el Congreso: bancadas de diversas tendencias políticas han coincidido en la necesidad de remover a la jefa de Estado.

Actualmente, la suma de las bancadas que ya confirmaron su respaldo a la vacancia es la siguiente: Fuerza Popular (21), Podemos Perú (13), Juntos por el Perú–Voces del Pueblo y afines (11), Perú Libre (11), Renovación Popular (11), Acción Popular (10), Somos Perú (10 integrantes), Avanza País (6), Bancada Socialista (5), Honor y Democracia (5), Bloque Democrático (5) y no agrupados (4).

Fuerza Popular

Fuerza Popular confirmó este jueves que votará a favor de la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. En un comunicado, el partido liderado por Keiko Fujimori sostuvo que el país “no puede seguir gobernado por la indiferencia, la improvisación y la falta de liderazgo”. Afirmó además que el Gobierno iniciado en 2021 “se mantiene ajeno al sufrimiento de los ciudadanos” frente a una crisis de seguridad, justicia y confianza “sin precedentes”.

El grupo político señaló que su decisión busca “iniciar una nueva etapa de gobernabilidad, orden y esperanza para todos los peruanos”. Asimismo, precisó que no aspira a presidir ni el Congreso ni un eventual gobierno de transición, y que apoyará al próximo Ejecutivo con facultades en materia de seguridad para enfrentar al crimen y devolver la calma a las familias.

Fuerza Popular a favor de moción de vacancia contra Dina Boluarte. Foto: Fuerza Popular/ X.

Acción Popular

Desde Acción Popular, su presidente Julio Chávez exhortó a Dina Boluarte a “dar un paso al costado” y pidió a las fuerzas políticas respaldar un gobierno de transición “que garantice elecciones libres, democráticas y seguras”.

En la misma línea, el congresista Edwin Martínez afirmó que la bancada decidió apoyar la vacancia “por el bien del país”, con el propósito de instaurar un gobierno de consenso y enfoque técnico. “Boluarte ya tiene mucho tiempo en el gobierno y no ha podido controlar la delincuencia ni reactivar la economía”, sostuvo.

Desde @AccionPopular exigimos a Dina Boluarte dar un paso al costado, y llamamos a las fuerzas políticas para respaldar un gobierno de transición que garantice elecciones libres, democráticas y sobretodo seguras. Que se vaya Dina y sus aliados.

Adelante!@AccionPopularOk pic.twitter.com/CxuVrSaytL — Julio Chávez (@jchavezchiong) October 9, 2025

Somos Perú

El vocero Rennan Espinoza anunció que Somos Perú se sumará al pedido de vacancia presidencial. “Hemos suscrito la moción porque cada día se vuelve insoportable el nivel de actos delictivos en nuestro país”, manifestó el parlamentario.

Poco después, la bancada también se pronunció mediante sus redes sociales. “La bancada de Somos Perú ha decidido apoyar el pedido de vacancia, teniendo en consideración que hemos reservado nuestra posición hasta ahora, debido a que el actual presidente del Congreso, forma parte del grupo parlamentario”, explicó.

Comunicado de Somos Perú. Foto: X.

Alianza para el Progreso

Alianza para el Progreso (APP) también oficializó su respaldo. En un pronunciamiento, indicó que la decisión fue adoptada “con responsabilidad y respeto al país”, y subrayó la urgencia de “recuperar la seguridad, la confianza y la esperanza de los peruanos”.

Comunicado de APP respaldando la vacancia presidencial. Foto: X.

Avanza País

Por su parte, la bancada de Avanza País expresó su apoyo a la vacancia presidencial, al considerar que “es un paso necesario para restaurar la gobernabilidad y devolverle al país el rumbo que ha perdido”. En su comunicado, cuestionó el “desgobierno y la incapacidad” del Ejecutivo, y advirtió que “el Perú no puede seguir abandonado a su suerte ante la inseguridad y el crimen”.