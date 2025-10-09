Por unanimidad, el Pleno del Congreso aprobó una moción para invitar a todos los integrantes del Gabinete Ministerial que lidera Eduardo Arana a fin de que expliquen su plan para hacer frente a la creciente inseguridad ciudadana.

Esto, tras el ataque armado ocurrido durante una presentación de la agrupación musical Agua Marina en el distrito de Chorrillos. El hecho dejó cinco personas heridas, entre ellas, cuatro músicos y un vendedor de bebidas alcohólicas.

La moción fue aprobada con 77 votos a favor y un solo voto en contra. De esta manera, Arana y los demás ministros deberán acudir esta tarde al Pleno, a partir de las 3:00 p.m.

El Consejo de Ministros deberá informar sobre las medidas adoptadas y por adoptar para hacer frente a la violencia generada por bandas delincuenciales que atentan contra la seguridad ciudadana, así como la reglamentación e implementación de las leyes sobre seguridad aprobadas por el Parlamento.

Inicialmente, el legislador Edward Málaga Trillo planteó que se debata una cuestión de orden para que Arana acuda hoy mismo al Pleno y responda por estos temas; no obstante, el vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, pidió que, en su lugar, se ponga a discusión su moción que ya se encontraba en la orden del día y que buscaba invitar al titular del Interior, Carlos Malaver.

Ante el pedido de los demás legisladores, Salhuana planteó la modificación de su moción para incluir a todos los miembros del Gabinete Ministerial. Esto fue respaldado por la mayoría.

Tras una cuestión previa, se fue directamente a la votación de fondo y se suspendió el debate.

ARANA PONE EN DUDA LA ASISTENCIA DEL GABINETE

A través de un pronunciamiento, Arana puso en duda su presencia y la de todo el gabinete en el Parlamento.

En ese sentido, pidió a los congresistas que reflexionen sobre esta moción.

“Desde el ejecutivo consideramos que las expresiones de control político que el Congreso efectúa serán adecuadamente explicadas en su momento y exhortamos al Parlamento a que hagan una reflexión sobre si corresponde o no unir esfuerzos o si en estos momentos lo que corresponde es desunirnos. Finalmente, todos son bienvenidos en apoyar la unión que tenemos en favor de la lucha contra la criminalidad”, aseveró esta tarde.