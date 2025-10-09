El Pleno del Congreso aprobó invitar esta tarde a todos los integrantes del Gabinete Ministerial. (Foto: Fernando Sangama/@photo.gec)
El Pleno del Congreso aprobó invitar esta tarde a todos los integrantes del Gabinete Ministerial. (Foto: Fernando Sangama/@photo.gec)
Por unanimidad, el aprobó una moción para invitar a todos los integrantes del Gabinete Ministerial que lidera a fin de que expliquen su plan para hacer frente a la creciente inseguridad ciudadana.

Esto, tras el . El hecho dejó cinco personas heridas, entre ellas, cuatro músicos y un vendedor de bebidas alcohólicas.

La moción fue aprobada con 77 votos a favor y un solo voto en contra. De esta manera, Arana y los demás ministros deberán acudir esta tarde al Pleno, a partir de las 3:00 p.m.

El Consejo de Ministros deberá informar sobre las medidas adoptadas y por adoptar para hacer frente a la violencia generada por bandas delincuenciales que atentan contra la seguridad ciudadana, así como la reglamentación e implementación de las leyes sobre seguridad aprobadas por el Parlamento.

Inicialmente, el legislador planteó que se debata una cuestión de orden para que Arana acuda hoy mismo al Pleno y responda por estos temas; no obstante, el vocero de Alianza para el Progreso (APP), , pidió que, en su lugar, se ponga a discusión su moción que ya se encontraba en la orden del día y que buscaba invitar al titular del Interior, .

Ante el pedido de los demás legisladores, Salhuana planteó la modificación de su moción para incluir a todos los miembros del Gabinete Ministerial. Esto fue respaldado por la mayoría.

Tras una cuestión previa, se fue directamente a la votación de fondo y se suspendió el debate.

ARANA PONE EN DUDA LA ASISTENCIA DEL GABINETE

A través de un pronunciamiento, Arana puso en duda su presencia y la de todo el gabinete en el Parlamento.

En ese sentido, pidió a los congresistas que reflexionen sobre esta moción.

“Desde el ejecutivo consideramos que las expresiones de control político que el Congreso efectúa serán adecuadamente explicadas en su momento y exhortamos al Parlamento a que hagan una reflexión sobre si corresponde o no unir esfuerzos o si en estos momentos lo que corresponde es desunirnos. Finalmente, todos son bienvenidos en apoyar la unión que tenemos en favor de la lucha contra la criminalidad”, aseveró esta tarde.

