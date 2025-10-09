La Defensoría del Pueblo expresó su más enérgica condena e indignación ante la balacera ocurrida durante el concierto de las agrupaciones Agua Marina y Zaperoko, que dejó personas heridas y puso en grave riesgo la vida de cientos de asistentes.

A través de un comunicado, indicó que este hecho se suma a una preocupante ola de violencia, extorsiones y asesinatos que viene afectando a la ciudadanía en distintas regiones del país.

"Resulta inaceptable que el crimen organizado y la delincuencia actúen con tal nivel de impunidad, vulnerando el derecho de todas las personas a vivir en paz y con seguridad. La Defensoría recuerda que es deber del Estado garantizar la protección de la vida e integridad de sus habitantes y adoptar medidas urgentes y eficaces para enfrentar esta grave situación“, refirió la institución.

Asimismo, exhortó a las autoridades competentes a investigar de manera inmediata y rigurosa este atentado, así como las amenazas denunciadas previamente por la agrupación Agua Marina, a fin de identificar y sancionar a los responsables.

Además, invocó a las empresas organizadoras de eventos a cumplir con los protocolos y políticas de seguridad establecidos por las autoridades.

"Según información de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Gobierno Interior, el concierto no habría contado con las garantías necesarias, lo que evidencia una grave falta de prevención. Ningún evento debe realizarse sin condiciones que aseguren la vida e integridad de las personas“, agregó.