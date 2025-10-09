La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos (Cuarto Despacho), a cargo de la fiscal Luz Vargas Salazar, inició diligencias preliminares contra los que resulten responsables del delito de tentativa de homicidio, tras el ataque armado ocurrido durante una presentación de la agrupación musical Agua Marina en el distrito de Chorrillos.

El hecho dejó cinco personas heridas, entre ellas cuatro músicos y un vendedor de bebidas alcohólicas. Ante ello, se dispuso la realización de pericias balísticas y biológicas forenses en la escena del crimen, así como el recorrido en el lugar de los hechos con peritos de criminalística de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional y la visita a tres centros de salud (incluidos una clínica local y los hospitales Casimiro Ulloa y Guillermo Almenara), donde se encuentran las víctimas, con el fin de recabar las historias clínicas correspondientes.

Asimismo, se ha constatado la existencia de aproximadamente 25 disparos y 23 impactos de bala en la pantalla del escenario. Los peritos determinaron que los disparos habrían sido efectuados desde el exterior del recinto donde se produjo el evento y por la espalda de las víctimas.

La fiscal dispuso también recabar los registros de las cámaras de videovigilancia para identificar a los autores del ataque.

El Ministerio Público indicó que continuará con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.



