La presidenta de la República, Dina Boluarte, ratificó que su gobierno mantendrá la agenda de trabajo hasta el 28 de julio de 2026, fecha de culminación de su mandato, con el objetivo de consolidar la economía del país. Sus declaraciones se dan en un contexto de circulación de mociones de vacancia en su contra en el Congreso.

Boluarte se pronunció durante la ceremonia de suscripción de contratos para el Proyecto Longitudinal en la Sierra, Tramo 4, acompañada por ministros, como César Sandoval, de Transportes y Comunicaciones, y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

“Pasamos de la promesa a los hechos, nada de palabrerías. Acá estamos construyendo patria. Solo tenemos el objetivo de forjar un país con proyección y desarrollo. Seguiremos trabajando hasta el último minuto del 28 de julio del 2026 para seguir otorgando a nuestras familias peruanas un poquito de calidad de vida”, señaló.

Asimismo, destacó que su gobierno continuará impulsando obras en educación, transporte y salud, así como la consolidación de la economía. “Más colegios, carreteras, hospitales, puentes, mercados de abasto, pero sobre todo, seguir consolidando nuestra economía, que es el pilar fundamental para que las familias puedan estar avanzando día a día con la esperanza y fe de que no tendremos una inflación galopante como otros años”, afirmó.

La presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre la continuidad de su gestión en medio de la circulación de mociones de vacancia en el Congreso. Foto: GEC.

Finalmente, Boluarte reafirmó su compromiso con la tranquilidad económica y la unidad nacional. “Con el Ejecutivo y el brazo articulador de los gobernadores y los alcaldes, seguiremos apostando por un Perú distinto, mejor, por un Perú unido sin violencia porque la violencia no es buena venga de donde venga. En unidad nos abrazamos todos”, concluyó.

Este jueves, el Pleno del Congreso aprobó una moción para que todos los integrantes del Gabinete Ministerial, liderado por Eduardo Arana, expliquen su plan para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana .

La decisión se produce tras el ataque armado ocurrido durante una presentación de la agrupación musical Agua Marina en el distrito de Chorrillos, que dejó cinco personas heridas: cuatro músicos y un vendedor de bebidas alcohólicas.

Este hecho ha generado que tres bancadas del Congreso impulsen mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte.