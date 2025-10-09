La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dio a conocer los acuerdos a los que se llegaron este jueves 9 de octubre en la mesa de trabajo conjunta entre el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, el Ministerio Público y los gremios de transportistas de Lima y Callao. La finalidad es poner cese a las extorsiones y asesinatos de las que son víctimas trabajadores del sector transporte.

El jefe del Gabinete, Eduardo Arana, indicó que, Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), brindó en la mesa de trabajo las estrategias y disposiciones que se están realizando para combatir el crimen organizado.

Además, sostuvo que el Gobierno está trabajando permanentemente en la lucha contra la criminalidad.

“Desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía de Nación y los gremios tenemos un compromiso real, que consiste en unir los máximos esfuerzos para luchar contra la criminalidad. Nos conduele en efecto lo que está pasando en nuestro país. Hay acciones que estamos haciendo directamente desde la Policía Nacional (...) estamos articulando todos los esfuerzos”, expresó el premier.





Los acuerdos adoptados en la mesa de trabajo

- En un plazo no mayor a 15 días se creará una unidad especializada en la Policía Nacional del Perú para combatir la extorsión.

- En un plazo no mayor a 15 días desde la Mesa Directiva del Congreso de la República se impulsará una iniciativa legislativa para la creación de un grupo interinstitucional especializado para el combate contra la extorsión y el sicariato integrado por el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y otras que corresponda.

- El Ejecutivo se compromete a destinar el presupuesto necesario para la implementación de nuevas unidades de flagrancia, del grupo especializadoa la que se refiere el compromiso anterior y fiscalías especializadas de bandas criminales.

- Desde el Congreso de la República se realizarán precisiones inmediatas a la ley de criminalidad sistemática. De este modo, se priorizará el debate de medidas urgentes para combatir la inseguridad ciudadana.

- En el plazo de 15 días hábiles el Poder Ejecutivo reglamentará todas las leyes que se encuentren pendientes, que estén relacionadas con la seguridad ciudadana, en especial sobre el sicariato y extorsión, para lo cual se solicitará al Congreso de la República la exoneración del plazo para la prepublicación y la recepción de comentarios, así como para el análisis de calidad regulatorio.

- Desde el Ministerio Público se propondrá una iniciativa legislativa para ampliar el plazo de detención por flagrancia mayor a 72 horas y se considere un plazo de 15 días de detetención en casos de sicariato y extorsión.

- El Poder Ejecutivo se compromete a priorizar precisiones a la ley de criminalidad sistemática y debatir medidas adicionales contra la violencia.

- La próxima mesa de trabajo será en el Legislativo el 16 de octubre a las 8:30 a. m., y la subsiguiente el 9 de noviembre en Palacio de Gobierno. Ambas sesiones servirán para evaluar el avance de lo acordado y considerar nuevas medidas complementarias.

Las mesas de trabajo realizadas anteriormente

Las más recientes se desarrollaron el lunes 6 y martes 7 de octubre en las sedes de la PCM y del Congreso, respectivamente.

Comunicado de la PCM. Foto: X.

Sobre la mesa de trabajo de hoy, La PCM destacó que representa un esfuerzo de coordinación interinstitucional y una señal de diálogo. “Es momento de dar el ejemplo a la población: solo la unidad en busca de la mejor solución puede traer resultados importantes”, agregó en un comunicado.

Como se recuerda, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo habían convocado por separado a los gremios de transporte para reuniones programadas el mismo día y a la misma hora. Ambas citas coincidían este jueves 9 por la mañana. Con el anuncio de la PCM, finalmente se unificaron en una mesa de trabajo conjunta que reunirá a representantes de ambos poderes del Estado con los gremios del sector.

El Gobierno concluyó la noche del lunes la reunión sostenida con los principales gremios de transportistas, tras una jornada de protestas y suspensión parcial de servicios en Lima Metropolitana y el Callao. El encuentro, que finalizó con la suscripción de un acta de acuerdos, permitió levantar el paro de transportistas anunciado del martes 7 de octubre.