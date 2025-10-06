A partir de las 12:00 am de este 6 de octubre se dió inicio al paro de trasportistas, anunciado por el director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT),Martín Ojeda. La medida de fuerza se acatará en Lima y Callao durante 24 horas. La protesta se acata ante los asesinatos de transportistas a manos de extorsionadores.
Comunicado del Mininter:
1. Con el fin de garantizar la seguridad y el libre tránsito de las personas, así como de las unidades de transporte público que decidan continuar sus labores con normalidad, la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplegará estratégicamente en todos los distritos de Lima Metropolitana, principalmente en las vías principales y paraderos del transporte urbano.
2. De manera preventiva, se ha dispuesto el uso de buses de la PNP para apoyar gratuitamente a los ciudadanos ante cualquier contingencia que pudiera afectar su traslado hacia los centros de trabajo y/o estudio. Asimismo, se ejecutará el Plan Operativo Amanecer Seguro con acciones de patrullaje en puntos críticos.
3. La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ha intensificado las diligencias en torno al fallecimiento del conductor Daniel Cedeño Alfonso. Se cuenta ya con imágenes de cámaras de seguridad que registraron a los presuntos responsables durante el ataque, las cuales permitirán la pronta identificación de los mismos.
4. El Mininter hace un llamado a la reflexión y responsabilidad al sector transporte, a fin de evitar medidas que afecten a los ciudadanos. De igual forma, reitera su voluntad de continuar las mesas de trabajo conjuntas con los diversos gremios para ejecutar acciones inmediatas en favor de la seguridad ciudadana.
Ministerio de Educación anunció clases virtuales.
Las clases escolares de este lunes en los colegios públicos de Lima Metropolitana y el Callao serán virtuales.
"La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), comprometida con el bienestar de la comunidad educativa, ha dispuesto que, ante la situación de movilidad del día de mañana, 6 de octubre, las clases en las instituciones educativas se desarrollarán en la modalidad remota", se lee en el comunicado.
El Ministerio de Educación añadió que se monitoreará "de forma permanente" la situación que se desarrolle durante el día a fin de que garantizar la protección de los estudiantes, docentes y personal administrativo en las diferentes escuelas de la capital.
¿QUÉ LÍNEAS DE TRANSPORTE PARALIZARÁN SUS LABORES?
La CIT es un gremio que abarca a varias empresas de transporte, por lo que se prevé que la paralización de mañana sería acatada por todas las que lo conforman. El director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), Martín Ojeda señaló que entre las empresas que acataran la medida figuran:
- La 50.
- Santa Catalina.
- Evipusa.
- Edilberto Ramos.
- Consorcio Villa.
- La Zeta.
- Los Chinos.
- Urbanito.
- Nueva América.
- Translicsa.
- Huáscar
- Los Loritos
MTPE brinda tolerancia de dos horas.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a priorizar el teletrabajo. "Las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público, tendrán una tolerancia de dos (2) horas en su horario de ingreso", señaló a través de un comunicado.
Nuevo ataque contra chofer de empresa Santa Catalina.
La noche del 5 de octubre, poco despues de anunciarse el paro de trasnportes, un chofer de la línea 23-C, de la empresa Santa Catalina, resultó gravemente herido tras el ataque a un bus. El crimen ocurrió en San Juan de Lurigancho.