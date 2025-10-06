El ministro del Interior, Carlos Malaver, manifestó su rechazo a la marcha de transportistas realizada este lunes 6 de octubre, dado que “no se respetó” el apagón de motores.

Según el funcionario, se han registrado “intentos de bloqueo” en diversas calles de Lima Metropolitana, los cuales han sido controlados por la Policía Nacional del Perú - PNP.

A criterio de Malaver, “el apagón de motores implicaba no salir a prestar servicio” mas se registraron “intentonas de bloqueo con buses”.

En esa línea, el ministro señaló que el Gobierno no ha minimizado las preocupaciones de los transportistas —quienes exigen medidas efectivas contra los crímenes y extorsionadores— y que todos los fallecimientos “son objeto de investigación rigurosa”.

Paro de transportistas se realiza este lunes 6 de octubre. PNP asegura que se están liberando las vías bloqueadas. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

“Venimos coordinando desde hace más de cuatro meses con los transportistas. Hay grupos de trabajo y canales abiertos de comunicación, no se trata de una reacción improvisada”, acotó.