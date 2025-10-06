Según el titular del Mininter, el Gobierno no ha minimizado las preocupaciones de los transportistas. Foto: PCM
El ministro del Interior, Carlos Malaver, manifestó su rechazo a la

Según el funcionario, se han registrado “intentos de bloqueo” en diversas calles de Lima Metropolitana, los cuales han sido controlados por la Policía Nacional del Perú - PNP.

A criterio de Malaver, “el apagón de motores implicaba no salir a prestar servicio” mas se registraron “intentonas de bloqueo con buses”.

A criterio de Malaver, —quienes exigen medidas efectivas contra los crímenes y extorsionadores— y que todos los fallecimientos "son objeto de investigación rigurosa".

Paro de transportistas se realiza este lunes 6 de octubre. PNP asegura que se están liberando las vías bloqueadas. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
“Venimos coordinando desde hace más de cuatro meses con los transportistas. Hay grupos de trabajo y canales abiertos de comunicación, no se trata de una reacción improvisada”, acotó.

