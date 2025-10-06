Línea 1 del Metro de Lima. (Foto: Difusión)
Línea 1 del Metro de Lima. (Foto: Difusión)
Ante la Línea 1 del Metro de Lima informó que el servicio opera con normalidad en sus 26 estaciones, aunque registra una alta afluencia de pasajeros desde las primeras horas de la mañana.

“Debido al paro de transportistas estamos presentando una alta demanda en el servicio”, señaló el concesionario a través de un comunicado.

En ese sentido, pidió a los usuarios tomar precauciones y seguir las indicaciones del personal en estaciones para mantener el orden.

La empresa agradeció la colaboración y comprensión del público, mientras miles de limeños optaron por este medio de transporte ante la paralización parcial de buses.

El paro se realiza en solidaridad por el asesinato de un conductor ocurrido el sábado 4 de octubre en San Juan de Miraflores.

